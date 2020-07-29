طلب من شركة التنظيفات "رامكو" الى سكان بيروت والمتن وكسروان

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صدر عن الادارةالعامة في شركة رامكو البيان الآتي:



"نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس الكورونا، لا سيما ما تواجهه شركة "رامكو" من صعوبات وإصابة عدد من عمالها مما إستدعى حجر عدد كبير من عمالها لسلامة موظفيها وللسلامة العامة، ونظرا للنقص الحاصل في عمالها تطلب شركة رامكو من جميع بلديات وسكان بيروت، المتن وكسروان رمي النفايات في الحاويات من الساعة الـ6 مساء حتى الساعة 12 ليلا، وذلك ليتسنى للشركة الإستفادة من عدد العمال المحدود لديها وغير المحجور لخدمة البلديات.



نشكر لكم حسن تعاونكم معنا من أجل المصلحة العامة ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه".