بالصور: وزير الصحة بضيافة باسيل: لرفع جهوزية المستشفيات الحكومية وتأمين مستوى خدماتي متقدم للمستشفيات في المنطقة

A + A -

في إطار زيارته لمنطقة الشمال، وقبيل تفقده لمستشفى تنورين الحكومي، زار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البترون، حيث شكره باسيل على اهتمامه بمستشفيي البترون وتنورين وكافة المستشفيات الحكومية، وثمن جهوده في مكافحة الكورونا.

وبعد اللقاء اشار وزير الصحة الى ان "النقاش تطرق إلى نقطتين بالغتي الاهمية في اطار استراتيجية الوزارة لرفع جهوزية المستشفيات الحكومية وتأمين مستوى خدماتي متقدم للمستشفيات في المنطقة، وهما ضم مستشفى البترون الى ملاك وزارة الصحة العامة بمرسوم قريب، وهذا الأمر نتابعه مع الوزير منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وقريباً يأخذ مجراهالاداري والقانوني المناسب. أما النقطة الثانية فرفع جهوزية مستشفى تنورين من ناحية التجهيزات ومعاينة ما يمكن فعله حتى يقدم مستوى خدمات صحية افضل لأبناء المنطقة".