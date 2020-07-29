الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس منذ 3 أشهر

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سجلت الصين اليوم 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ 3 أشهر، مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية والحانات والمتاحف في بؤر الإصابة الرئيسية.



و98 من الحالات الجديدة ناجمة عن عدوى محلية، غالبيتها في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد حيث تم اكتشاف بؤرة عدوى متزايدة في وقت سابق من الشهر الحالي ما دفع بالسلطات الى جراء فحوص واسعة وفرض قيود جديدة.



وكانت الصين، حيث ظهرت أولى حالات الإصابة نهاية العام الماضي، سيطرت في شكل كبير على العدوى المحلية عبر فرض عمليات إغلاق موجهة وقيود على السفر وإجراء فحوصات واسعة.



لكن ظهور سلسلة من بؤر الإصابات في مناطق متفرقة أبرزت صعوبة السيطرة على تفشي الفيروس.