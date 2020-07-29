living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقفال المتحف الوطني والمتاحف في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر... وهذه هي الاسباب

29
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدر وزير الثقافة عباس مرتضى اليوم مذكرة إدارية تقضي باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الضرورية والطارئة للحد والوقاية من الموجة الثانية لجائحة كورونا حيث يتوجب على جميع العاملين في الوحدات الإدارية في وزارة الثقافة والمؤسسات العامة المرتبطة بها، التقيد بما يلي: 

أ - المتحف الوطني والمواقع الاثرية
إقفال المتحف الوطني والمتاحف في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر، يستمر العاملون في هذه المتاحف بتأمين أعمال الحراسة والصيانة والتنظيف والمثابرة على عملية التعقيم.

ب- تبقى المواقع الأثرية مفتوحة لاستقبال الزوار. على أن يتولى العاملون فيها، بالإضافة إلى مهامهم الأساسية، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. (كشف الحرارة، منع الاكتظاظ، وضع ملصقات التوعية، ....) 


ج- المكتبة الوطنية في بيروت ومكتبة بعقلين ومحترفاتها وملحقاتها
التوقف عن استقبال رواد كل من المكتبة الوطنية في بيروت ومكتبة بعقلين وإقفال محترفاتها وملحقاتها مع المثابرة والإشراف على أعمال التعقيم الضرورية. 


د‌- الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة المرتبطة
1- الدوام
وضع جداول مناوبة بين جميع الموظفين بشكل يؤمن استمرارية سير المرفق العام، وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين.
وضع خطة استمرارية العمل من قبل الموظفين عن بعد من المنزل والتأكد من فعاليتها.
الطلب من الموظفين الذين يشعرون بالمرض أو بأي عوارض البقاء في المنزل لحين الشفاء الكامل.
2- الأعمال القلمية
عدم لمس البريد الوارد إلى قلم الوزارة قبل مرور 24 ساعة على استلامه، والطلب من أصحاب العلاقة وضعه في صندوق مستحدث لهذه الغاية.
3- أعمال التطهير والتعقيم
تطهير وتعقيم جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل، مثل المصاعد، الأبواب، المكاتب، طاولات الاجتماعات، الكراسي، أزرار الإنارة، آلة بصمة اليد، الخ... باستخدام مواد التطهير المناسبة.

هـ - النشاطات الثقافية
تعليق كافة النشاطات الثقافية بما فيها الاحتفالات والمهرجانات والمعارض وكل النشاطات التي تؤدي إلى تجمعات. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout