اقفال المتحف الوطني والمتاحف في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر... وهذه هي الاسباب

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أصدر وزير الثقافة عباس مرتضى اليوم مذكرة إدارية تقضي باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الضرورية والطارئة للحد والوقاية من الموجة الثانية لجائحة كورونا حيث يتوجب على جميع العاملين في الوحدات الإدارية في وزارة الثقافة والمؤسسات العامة المرتبطة بها، التقيد بما يلي:



أ - المتحف الوطني والمواقع الاثرية

إقفال المتحف الوطني والمتاحف في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر، يستمر العاملون في هذه المتاحف بتأمين أعمال الحراسة والصيانة والتنظيف والمثابرة على عملية التعقيم.



ب- تبقى المواقع الأثرية مفتوحة لاستقبال الزوار. على أن يتولى العاملون فيها، بالإضافة إلى مهامهم الأساسية، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. (كشف الحرارة، منع الاكتظاظ، وضع ملصقات التوعية، ....)





ج- المكتبة الوطنية في بيروت ومكتبة بعقلين ومحترفاتها وملحقاتها

التوقف عن استقبال رواد كل من المكتبة الوطنية في بيروت ومكتبة بعقلين وإقفال محترفاتها وملحقاتها مع المثابرة والإشراف على أعمال التعقيم الضرورية.





د‌- الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة المرتبطة

1- الدوام

وضع جداول مناوبة بين جميع الموظفين بشكل يؤمن استمرارية سير المرفق العام، وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين.

وضع خطة استمرارية العمل من قبل الموظفين عن بعد من المنزل والتأكد من فعاليتها.

الطلب من الموظفين الذين يشعرون بالمرض أو بأي عوارض البقاء في المنزل لحين الشفاء الكامل.

2- الأعمال القلمية

عدم لمس البريد الوارد إلى قلم الوزارة قبل مرور 24 ساعة على استلامه، والطلب من أصحاب العلاقة وضعه في صندوق مستحدث لهذه الغاية.

3- أعمال التطهير والتعقيم

تطهير وتعقيم جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل، مثل المصاعد، الأبواب، المكاتب، طاولات الاجتماعات، الكراسي، أزرار الإنارة، آلة بصمة اليد، الخ... باستخدام مواد التطهير المناسبة.



هـ - النشاطات الثقافية

تعليق كافة النشاطات الثقافية بما فيها الاحتفالات والمهرجانات والمعارض وكل النشاطات التي تؤدي إلى تجمعات.