طيران الMEA: إجراء فحص PCR أصبح إلزامياً قبل الدخول إلى لبنان

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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

استكمالاً للإجراءات والتدابيرالوقائية التي تعتمدها شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية وعطفاً على التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني بتاريخ 28 تموز 2020 ، يهم شركة طيران الشرق الأوسط ان تعلن ان إجراء فحص PCR أصبح إلزامياً قبل الدخول إلى لبنان من أي بلد كان.

لذلك يطلب من الركاب القادمين إلى لبنان كوجهة نهائية على متن شركة طيران الشرق الأوسط :

- إجراء فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول للقادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل تاريخ الرحلة إلى لبنان، وأن يقوموا باظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check-in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط القادمة إلى لبنان.

- لدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يُجرى للمسافرين على متن شركة طيران الشرق الأوسط فحص PCR آخر، على نفقة الشركة، وتبلّغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 48 ساعة من قبل وزارة الصحة العامة.

- على جميع الركاب الذين قدموا إلى لبنان وتبين بأن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت لهم فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي أتت إيجابية، أن يتبعوا الإرشادات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة في لبنان لحين تماثلهم للشفاء.

إضافة إلى الإجراءات الواردة أعلاه يطلب من جميع الركاب القادمين إلى لبنان كوجهة نهائية في رحلات مباشرة أو ترانزيت من البلدان التالية: العراق، الدول الأفريقية باستثناء جنوب أفريقيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، غانا، تونس، الجزائر والمغرب، أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق التالية المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفضة وهي:

• Lancaster Hotels أو الاتصال على الرقم التالي: 96170380000

• Golden Tulip Hotel Group: الحجز من خلال الرابط التالي: www.lancaster.com.lb حيث تظهر عبارة Book Two Days Quarantine : الحجز من خلال الرابط التالي: http://www.midtownbeirut.com/ حيث تظهر عبارة Book Two Days Quarantine أو الاتصال على الرقم التالي: 009611347555

• Radisson Blu Martinez Hotel : الحجز على الموقع التالي: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-beirut/deals حيث تظهر عبارة Book Two Days Quarantine أو الإتصال على الأرقام التالية:

00961 01368111 أو 00961 03624268 whatsapp.



لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم الحجز الفندقي بالصعود على متن طائرة طيران الشرق الأوسط القادمة إلى لبنان، وعند وصولهم إلى لبنان يجب عليهم التزام الفنادق لمدة 48 ساعة لحين تبلغهم تلك النتائج، ومن ثم الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة حيث سيخضعون لفحص PCR ثان، على أن يلتزموا بالحجر لحين تبلغهم نتيجة الفحص.

أما بالنسبة للركاب القادمين من الدول غير الواردة أعلاه، فالحجز الفندقي غير مطلوب، إنما يجب عليهم إلتزام أماكن إقامتهم لحين تبلغهم نتيجة فحص PCR من قبل وزارة الصحة العامة خلال فترة 48 ساعة من تاريخ وصولهم إلى المطار.

الاستثناءات:

- يسمح للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن أسبوع واحد بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويخضع هؤلاء الركاب لفحص PCR عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

- يستثى الأطفال دون 12 سنة، من إجراء فحص PCR.

بالنسبة لجميع الركاب القادمين إلى لبنان:

• على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان على متن شركة طيران الشرق الأوسط وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان قبل الصعود على متن الطائرة والمتوفرة إلكترونياً من خلال الرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG .

• يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود إلى الطائرة.

• على المسافرين التقيّد بإرشادات وزارة الصحة العامة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://bit.ly/2CYpN94