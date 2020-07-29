8 اصابات جديدة بكورونا في هذه المنطقة

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أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في بيان " عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" والمسجلين منذ 17 آذار الماضي، وحتى اليوم الى 114 مصابا، وذلك اثر تسجيل 8 اصابات جديدة اليوم في عكار 6 منهم من بلدة خط البترول في منطقة وادي خالد التي ارتفع عدد المصابين فيها الى 8 إصابات خلال يومين.

ويبلغ عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة والمتابعة في المنطقة: 28 حالة توزعت على البلدات التالية:

خط البترول (8)، فنيدق (5)،المحمرة (2)، عكار العتيقة (2)، عين الذهب (2)، كرم عصفور (1)، شان (1)، ذوق الحصنية (1)، ذوق الحبالصة (1)، برقايل (1)،العمايير (1)، الرامة(1)، الحوشب (1)، التليل( 1).

اما حالات الشفاء المسجلة: 86 ،وحالات الحجر المنزلي: 115.