الكازينو يلتزم بالإقفال حفاظاً على سلامة الرواد والموظفين...

بعد دخول لبنان المرحلة الرابعة من جائحة كورونا،الأكثر حراجة وخطورة، وانتشار الفيروس بشكل مقلق، وحفاظاً على الأمن الصحي والسلامة العامة لرواد وموظفي الكازينو، اعلنت إدارة كازينو لبنان إضطرارها بكل أسف الى معاودة الإقفال القسري المؤقت لهذا المرفق الحيوي، إلتزاماً بقرار التعبئة بين ٣٠ تموز و ٣ آب و بين ٦ و ١٠ آب ضمناً.



كما تمنى رئيس مجلس إدارة الكازينو ومديره العام رولان الخوري وأعضاء مجلس إدارة الكازينو أن يتخطى لبنان هذه الأزمة الأليمة الكبرى بفضل الوعي والحس الوطني وتضافر جهود اللبنانيين.