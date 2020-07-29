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تعديل من وزارة السياحة على تعميمها الأخير

29
JULY
2020
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عطفاً على التعميم السابق الذي أعلنته وزارة السياحة يوم أمس الثلاثاء 28 تمّوز 2020، تعلن الوزارة عن التعديلات الآتية:
 
- تفتح الباتيسري ومحال الحلويات أبوابها بمناسبة الأعياد المباركة من الساعة 6:00 صباحاً ولغاية الساعة 8:00 مساءً (في فترة الإقفال التام)، مع الإمتناع عن استقبال الزبائن في الداخل والإكتفاء بخدمة takeaway أو التوصيل إلى المنازل delivery.

- يسمح للمطاعم ومحال بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة بتأمين خدمة takeaway أو التوصيل إلى المنازل Delivery يومياً من الساعة 6:00 صباحاً ولغاية الساعة 8:00 مساءً (في فترة الإقفال التام)، شرط عدم استقبال الزبائن في الداخل.

- تمنع خدمة التوصيل "النراجيل" إلى المنازل في كل المناطق اللبنانية وبالأوقات كافة.
يطلب التقيّد بالشروط الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة والنقابات المختصّة، وتكلّف الضابطة السياحية والشرطة السياحية تنفيذ هذا التعميم والتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية لتطبيقه.
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