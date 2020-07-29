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اختتام فعاليات بطولة لبنان لمهارات المايكروسوفت لعام 2020، بالشراكة بين مؤسسة مخزومي وشركة ITLS

29
JULY
2020
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اختتمت فعاليات بطولة لبنان لمهارات المايكروسوفت لعام 2020، بالشراكة بين مؤسسة مخزومي وشركةITLS- Information Technology Leading Services، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي. وشارك في البطولة 27 صرحاً تربوياً خاصاً ورسمياً على صعيد لبنان، وأُجري خلالها 2151 امتحان مكّن 1027 طالب وطالبة من الحصول على شهادة من مايكروسوفت، فيما تنافس في نهائياتها 53 متبارٍ.
 
 
وتم إعلان أسماء الفائزين بالبطولة المحليّة لمهارات المايكروسوفت في وزارة التربية والتعليم العالي مع مراعاة الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، عبر التزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واختصار الاتصال الجسدي المباشر. حضر الحفل مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق، رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، مدير التسويق التربوي في مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا الأستاذ علي الحركة، ممثل شركة Certiport في لبنان والمدير التنفيذي لشركة ITLS الأستاذ طارق باشا، مدير عام مؤسسة مخزومي الأستاذ سامر الصفح، ومديرة برنامج التدريب المهني في مؤسسة مخزومي السيدة ملك الحوت، والفائزين، وممثلين عن المدارس والجامعات المشاركة.
 
هذا التتويج أتى بعد إجراء اختبارات للطلاب المشاركين في مركز مؤسسة مخزومي مع اتخاذ التدابير الوقائية كافة لضمان سلامة الطلاب والمشرفين، وضمان استمرار المسابقة.
 
باشا: رغم كل الظروف استمرت المسابقة
 
وألقى المدير التنفيذي لشركة ITLS الأستاذ طارق باشا كلمة شكر فيها المشاركين والداعمين للبطولة رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، لافتاً إلى أساليب التكيف مع الأزمة عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد للتحضير ومتابعة المسابقة. وكذلك شكر باشا مؤسسة مخزومي على دعمها، والطلاب والمدارس المشاركة وفريق العمل الذي أشرف على البطولة.
 
 
 
الحركة: أهمية التكنولوجيا لمواجهة كل الظروف الطارئة
 
من جهته تحدث مدير التسويق التربوي في مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا الأستاذ علي الحركة نيابةً عن مايكروسوفت، شاكراً وزارة التربية ومؤسسة مخزومي وITLS والمدارس المشاركة، ومنوهاً باستمرارية المسابقة للسنة الثالثة على التوالي رغم كل الظروف. وتحدّث حركة عن أهمية التكنولوجيا لمواجهة كل الظروف الطارئة، الأمر الذي تجلّى خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.
 
 
 
مخزومي: تغيّر أساليب التعليم التقليدية
 
بدورها، اعتبرت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي أن هذه المسابقة شكّلت تحدٍ كبير هذا العام وكانت دوافع المشاركة أكبر، والمنافسة أقوى والعلامات متقاربة. وهنأت مخزومي المشاركين عموماً والمشاركات الإناث خصوصاً، مشددة على ضرورة تمكين النساء. وتحدّثت مخزومي عن ارتباط هذه المسابقة بواقعنا الحالي ومستقبلنا الذي يتجه لتغيير أساليب التعليم التقليدية للاعتماد على التكنولوجيا.
 
 
 
يرق: هذه المسابقة تعزز ثقافة الإبداع
 
وأعرب مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق عن فخر وزارة التربية والتعليم العالي بهذه المسابقة، شاكراُ مؤسسة مخزومي على دعمها الدائم وتميزها بدعم هكذا مسابقات. وتابع يرق منوهاً بروح المنافسة الإيجابية وثقافة الإبداع وتعزيز استخدام التكنولوجيا بالعمل التربوي اليومي.
 
 
 
وسلّمت الجوائز للمشاركين على الشكل التالي:
 
 
 
عن فئة Excel: جوستين جبرايل من مدرسة Les Soeurs Saint Coeurs – المركز الأول، وأنطوني فياض من مدرسة College Saint Therese – المركز الثاني.
 
 
 
عن فئة Word: جرجس أبي نادر من دار النور – المركز الأول، وطارق صقر من ثانوية خديجة الكبرى المقاصد – المركز الثاني.
 
 
 
عن فئة Power Point: سيمون معوض من مدرسة Les Soeurs Saint Coeurs – المركز الأول، وكل من ريم باشو من مدرسة الأفق الجديد وهادي إسماعيل من Beirut Baptist School – المركز الثاني.
 
 
 
وفي الختام، سلّمت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي كأس البطولة لوزارة التربية ممثلةً بمديرها العام الدكتور فادي يرق، تقديراً لدعم الوزارة المستمر في هذه الإطار.
 
 
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