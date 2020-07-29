هذا ما قاله اللواء ابراهيم بعد لقائه الراعي

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أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "زيارتي الى الديمان تندرج في اطار الزيارات الدورية لغبطة البطريرك بشارة الراعي".



ونفى ابراهيم "نفيا قاطعا أن أكون قد نقلت رسائل من الراعي واليه"، مشددا على أن "الراعي ليس بحاجة لنقل رسائل بينه وبين حزب الله أو أي مكون سياسي آخر".



وأشار اللواء ابراهيم الى أن "الظروف تعاكس لبنان في أكثر من مكان ولكن هناك ارادة وتصميم وأثق أن كل ما نقوم به سيصل الى نتيجة".



وقال: "نطالب كما طالب دياب وجميع اللبنانيين أن يتم التمديد لليونيفيل في الجنوب ليبقى الاستقرار موجودا على الحدود"، لافتا الى أن "الوضع متوتر وغير مضمون ومع العمل الجاد نستطيع أن نحتوي الأمور ولا موقف لي في ملف الحياد".