50 مليون ليرة لعائلة الشهيد لؤي اسماعيل

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أشارت نقابة اطباء لبنان في بيروت، في بيان، الى أن مجلس النقابة أقر بالاجماع منح عائلة الطبيب الراحل لؤي اسماعيل مساعدة مالية بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية، بعد اعتباره شهيد الواجب والانسانية من قبل الدولة اللبنانية التي منحته وساماً، ومن قبل النقابة ايضا، جراء وفاته مصابا بوباء كورونا اثناء قيامه بواجبه المهني في معالجته مريضة مصابة بالفيروس ذاته.



ويجري البحث حاليا مع الدائرة القانونية في النقابة في امكانية استفادة عائلته من معاش تقاعدي.



ويأتي هذا القرار تطبيقاً للقرار الذي سبق ان اتخذه مجلس النقابة في 18 نيسان الفائت باعتبار كل طبيب يسقط اثناء مواجهة جائحة كورونا شهيد الانسانية والجسم الطبي، ويصرف لعائلته مبلغ 40 مليون ليرة يضاف الى مبلغ العشرة ملايين ليرة تعويض بدل وفاة يصرف من صندوق التأمين والاعانة.



والجدير بالذكر أن الدائرة القانونية في النقابة حالياً على اعداد اقتراح قانون الى مجلس النواب يعتبر بموجبه “كل طبيب او طاقم تمريضي- طبي يعمل على وباء ما ويموت خلال ممارسته مهنته شهيداً، وتحصل عائلته على مساعدات”. والتنسيق جار مع نقابة اطباء لبنان في الشمال لتوحيد الموقف في هذا الشأن”.



وبعد اتصال مع نقيب اطباء لبنان في طرابلس الدكتور سليم ابي صالح، تم التوافق على تقديم المعاش التقاعدي لعائلة الطبيب الشهيد والمنح المدرسية لاولاده مناصفة بين النقابتين، على ان يعرض المشروع على مجلس النقابة لاحقا لاقراره.