في لبنان .. قتل إبن شقيقه بدمٍ بارد!

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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"بتاريخ 7-7-2020، عُثر على جثة الشاب: ف. س. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، مصابة بطلق ناري في الصدر، في داخل غرفة في مزرعة للمواشي يملكها والده في بلدة كترمايا - الشوف، وإلى جانب الجثّة بندقية صيد، وقد جرى التداول في وسائل الاعلام عن فرضية اقدامه على الانتحار.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم الاشتباه بأحد أقارب المغدور - وهو عمّه - بارتكاب جريمة القتل، ويدعى:



أ. س. (مواليد عام 2002، لبناني)

بتاريخ 14-7-2020، أوقفت شعبة المعلومات المشتبه به، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه الجريمة، نتيجة لخلاف سابق حصل بينه وبين المغدور.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء"