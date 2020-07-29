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إستحقاق 7 آب يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر

29
JULY
2020
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الجمهورية: كان الرئيس حسان دياب اكد خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، انّ «المعطيات في ما يخصّ استحقاق صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تشير إلى تَعاطٍ مسؤول من قِبل المعنيين مباشرة بهذه القضية، وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قِبل البعض»، لافتاً الى أنّ «مواجهة الفتنة هي أولوية الأولويات».

 

وأشار الرئيس سعد الحريري إلى أنّ «مؤتمر تيار «المستقبل» سينعقد تحت شعار «العدالة لأجل لبنان»، واكد انّ «الظروف القاهرة التي أوجَبت التأجيل لا تتعارض مع التزامنا الكامل مقتضيات العدالة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والنتائج التي قررت المحكمة النطق بها في 7 آب المقبل».

 

ودعا الحريري الى «جمهور التيار والمحازبين خصوصاً الى الاعتصام بالصبر والهدوء والتصرف المسؤول، وتجنّب الخوض بالأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل صدور الحكم المُعلّل عن المحكمة الدولية وبعده». وقال: «من الآن وحتى السابع من آب، سأكون بينكم دائماً وسيكون لنا بإذن الله كلام آخر».

الجمهورية
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