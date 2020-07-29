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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2020

29
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 الديار: حزب الله لـ«الديـار»: حققنا انتصاراً على إسرائيل دون اطلاق رصاصة واحدة

إستياء من موقف دياب تجاه لودريان ... وتمديد التعبئة العامة حتى 30 آب

 

 

 

 

الأخبار: هل قلتَ حياد؟
العدو يلاحق «الجن» على الحدود!

 

 



نداء الوطن: انتقاد الأجهزة "شيزوفرينيا موصوفة"... والدولة على الحدود "أطرش بالزفة"
أهم "إنجازات" دياب: كسْر هيبة الرئاسة الثالثة!

 

 

 

البناء: الحكومة تقرّر العودة للإقفال… لكن وفقاً لقاعدة 5-2-5…«المستجدة»… ودون المطار
دياب يشكو عدم تعاون القضاء والأجهزة... وتفاقم أزمات الكهرباء والمازوت وكورونا / جيش الاحتلال يكرّر الاشتباه الواهم بتسلل حدودي... والمقاومة تواجه بالصمت القاتل

 

 

 


النهار: دياب يُمعن في سياسات الإنكار ويُهاجم لودريان !

 

 

 

 

الجمهورية: الحكومة تشكو نفسها وتسأل: أين الدولة؟

الكورونا يتخطى 4000

 

 


اللواء: «انفصام الدولة» يطرح الاسئلة الخطيرة .. وماذا عن «استعداء» الاصدقاء أيضاً!؟
رسالة اعتراضية نقلها لودريان لحزب الله.. وغياب سلامة موضع متابعة

 

 

 


l'orient le jour: Critique à l’égard de Le Drian, Diab n’a pas capté le message français

 

 

 

 

the daily star: Three deaths, 141 virus cases ahead of lockdown

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