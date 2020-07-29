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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2020

29
JULY
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن حالة التفلت المرعبة التي يشهدها جميع القطاعات ستجعل اللجوء لتكليف الجيش بقضايا من غير اختصاصه تتزايد كما تتزايد الملفات التي يكلّف بها مدير عام الأمن العام. وهذا سيجعل الدعوة لإعلان حالة الطوارئ أقرب إن لم يكن التفكير بتعديل وزاري يسلم عسكريين الحقائب الوزارية في حكومة برئاسة دياب.

 

 

كواليس

قرأت مصادر دبلوماسيّة في التعليق الأميركي على الوضع الفضائحيّ لجيش الاحتلال على الحدود محاولة لرفع معنويات جيش الاحتلال ودعوة للحلفاء للعمل على صرف الأنظار عن الصورة الهزلية التي ظهر من خلالها هذا الجيش، والدعوة للتركيز على حزب الله كهدف للتعبئة الإعلاميّة المضادة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يردد مسؤولون لبنانيون أنّ مؤتمر «سيدر» فقد أكثر من نصف تمويل المشاريع التي كان ينوي المانحون المساهمة فيها.

 

يؤكد وزير يشغل حقيبة ذات طابع اقتصادي في مجالسه الخاصة أنّ الحكومة تعتبر أنّ «إقفال المطار سيؤثر على سعر صرف الدولار أكثر مما قد يؤثر تفلّت الوضع الأمني في البلد».

 

تتكرر أخطاء وزير حقيبة سيادية يبحث عن إنجاز ينافس فيه زملاءه، وينقل عنه محيطون به أنه بعد كل إطلالة اعلامية يعترف في الكواليس أنه أخطأ بالتعبير.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم تصدر تقارير مصرفية أو ماليةحول وضعية المالية العامة أو ملاءة المصارف على نحو ما كان يحصل في السنوات المالية؟


غمز
لا تزال المصارف واقفة عند إعادة الودائع بالعملات الأجنبية بما يُقابل في الليرة ولكن بسعر دون الـ3900 ليرة لبنانية!


لغز
تختلف حتى الآن التقارير العسكرية حول حقيقة ما حصل بعد ظهر الأحد في مزارع شبعا!

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