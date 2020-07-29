الحزب: حققنا انتصاراً على إسرائيل دون اطلاق رصاصة واحدة .. اذا كان لدى الحريري مقاتلون يريدون الدفاع عن لبنان فليرسلهم

A + A -

من المؤسف ان اسرائيل صدقت رواية ح زب ال ل ه في حين تقوم جهات لبنانية بتكذيبه

الديار: قال مسؤول في ح زب ال ل ه للديار ان الحزب حقق انتصارا على اسرائيل دون ان يطلق رصاصة واحدة في حين ان الكيان الصهيوني قام بمعركة مع طواحين الهوى بهدف تحقيق انتصار اعلامي، ولكن خطته باءت بالفشل وانقلب السحر على الساحر. وكشف ان فاتورة الحساب مع اسرائيل تراكمت بعد استهداف الاخيرة لبيوت المدنيين في الجنوب، وبالتالي ح زب ال ل ه سيرد على استشهاد المقاوم في سوريا وايضا للتعرض للمدنيين . وأكد ان اسرائيل كانت لتتمادى في عدوانها على كل لبنان لولا وجود ال م ق او م ة التي تشكل رادعا قويا لها، ولذلك الاعتداء الاسرائيلي كان محدودا خوفا من ردة فعل المقاومة.

وأضاف المسؤول ان الحزب لديه الجرأة بتبني اي عملية ينفذها، ولطالما كانت الجرأة من شيمه. اما الذين لم يصدقوا بيان ح زب ا ل ل ه بأن لا علاقة له بالاحداث التي حصلت في الجنوب منذ يومين، فنقول لهم انتظروا ردنا الحتمي على اسرائيل. واعتبر من جهته انه عندما يقوم ح زب ال ل ه بعملية ضد الاسرائيلي يقول هؤلاء ان المقاومة تأخذ لبنان الى محور معين واذا نفت ال م ق ا و م ة عملية نسبت اليها دون وجه حق يقول هؤلاء ان ح ز ب ال ل ه يكذب ولا يصارح اللبنانيين ولكن في الحالتين رأى ح زب ال ل ه ان مواقف هؤلاء لا تقدم ولا تؤخر، كما لاتؤثر بأي شكل من الاشكال على موازين القوى. وتابع في السياق ذاته انه من المؤسف ان اسرائيل صدقت رواية ح زب ال ل ه في حين تقوم جهات لبنانية بتكذيبه.

وحول كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان ال م ق او م ة لا يجب ان تكون حكرا على فئة معينة من الشعب اللبناني ردت ال م ق او م ة ان الجنوب مفتوح للجميع، واذا كان لديه مقاتلون يريدون الدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل فليرسلهم الى الجنوب فيتشارك مقاتلوه مع ح زب ال ل ه في تقديم الدماء والشهداء.

وفي النطاق ذاته قالت اوساط نيابية في 8 آذار لـ «الديار» الى ان تبني الرواية الاسرائيلية من قبل الاطراف الداخلية والجهات السياسية والاعلامية كان متسرعاً والبعض لديه نوايا خبيثة وغير سليمة.

وتكشف هذه الاوساط انه من الخطأ الانجرار الى توقيت العدو. فهل من المنطق تنفيذ عملية رد كبيرة في ظل استنفار العدو براً وبحراً وجواً وهو يزرع السماء بكل انواع كاميرات التجسس والمراقبة؟ولفتت الى ان الانجرار الى توقيت العدو فشل ذريع لانه يخسر ال م ق او م ة عنصر المفاجأة وساعتها لا يعد لأي رد معنى او نتيجة مضمونة.

اما الاوضاع في الجنوب فلم ينته الحذر من التوتر لا سيما ان ح زب ال ل ه اعلن بصراحة ان الرد على استشهاد مقاومه في سوريا آتٍ حتما وفي الوقت ذاته لا شك في ان اسرائيل تحاول ان ترفع من وتيرة الموقف بهدف الضغط على ح زب ال ل ه وخلق له مشاكل خارجية وداخلية، وببساطة لان ح زب ال ل ه يهدد امن اسرائيل واستقرارها بشكل دائم.

اضف الى ذلك، انه لم يعد خافيا على احد التناغم الواضح بين واشنطن وتل ابيب في محاصرة ح زب ال ل ه ومحاولة الادارة الاميركية الضغط على تعديل مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان حيث يصبح مسموحا لليونيفيل ان يدخل البيوت وان يقوم بالتحري، فتتحول قوات اليونيفيل الى جهاز امني ومخابراتي يخدم اسرائيل على الحدود الجنوبية . ولكن الضغط الاميركي لن يصل الى هدفه، ذلك لوجود فيتو روسي ورفض اوروبي لتعديل مهمة قوات اليونيفـيل لان موسكو والاتحاد الاوروبي وتحديدا فرنسا يعلمون ان هكذا تعديل سيؤدي حتما الى تفجير الوضع في الجنوب.