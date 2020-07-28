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كيف جائت نتائج فحوص الـpcr للرحلات إلى بيروت؟

28
JULY
2020
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أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت، وهي تتمة لنتائج فحوص الـ PCR للرحلات إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 26/7/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص 27 تموز.

وأظهرت النتائج وجود خمس (5) حالات إيجابيةإ وفي ما يلي نتائج تتمة فحوص 26 تموز:

* رحلة ادبس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان ايجابيتان)
* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)
* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)
* رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (كلها سلبية)
* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم ???309 (كلها سلبية)
* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة ايجابية)
* رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
* رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)
* رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
* رحلة دوسلدورف: شركة W7 رقم 5512 (كلها سلبية)
* رحلة أضنة: شركة WL رقم 4404 (كلها سلبية)
* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

كما وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 27 تموز:

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)
* رحلة ستوكهولم: شركة W7 رقم 5504 (كلها سلبية)
* رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 432 (كلها سلبية)
* رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان ايجابيتان)
* رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
* رحلة الرياض: شركة MEA رقم 423 (كلها سلبية)
* رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (كلها سلبية)
* رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)
* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
* رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)
* رحلة الكويت: شركة MEA رقم 423 (كلها سلبية).

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