جميل السيد وادارة منشات النفط... تابع

A + A -

غرد النائب اللواء جميل السيد عبر" تويتر":"‏من قال أن الكلمة لا ترعب الفاسدين؟!

إدارة منشآت الزهراني بدأت تخشى الناس، كلهم اليوم مرتبكون ويرقعون الوضع بعدما كانوا يسجلون كميات وهمية على المشترين ثم يبيعونها للمافيا بالسعر الرسمي 16 ألفا فتبيعها المافيا ب30 و 40 ألف ليرة للأفران والمولدات والعموم .الفاسد جبان، لا ترحموه".





وكان السيد غرد سابقاُ: ‏مافيا منشآت الزعراني،(مش خطأ مطبعي) ،تشتري المازوت من المنشآتب 16 الفا وتبيعه ب35 ألفا بالسوق السوداء.

أصحاب المولدات يهددون بتوقيفها،

وهذا الفران في مجدل سلم يرمي العجين بالشارع لفقدان المازوت وغلاء سعره.

أبلغت وزير الطاقة بالتفاصيل وطلبت منه تحريك القضاء، إذا بعد فيه قضاء"