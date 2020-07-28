فخر الجمهورية اللبنانية (بقلم المغترب في اميركا مصطفى أبو عيد)

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اعلامهم كثير، واسيادهم كثر... كثر اتباعهم، وتاريخهم عمالة... عمالة واجرام، سرقة واغتصاب... اغتصاب الكرامات، عنوانها التقسيم...

التقسيم المستتر، وتوطين اللاجئين... لاجئين ونازحين، وتهجير المسيحيين... المسيحيين ليسوا وطنيين وانما اساس لبنان... لبنان اكبر من ان يبلع، اصغر من ان يُقسم.

يقسم فيهدم العالم الحر... الحر الأبيّ المتمرد الرئيس...

الرئيس القائد المقدام النظيف... النظيف العفيف العنيد الزعيم...

الزعيم في اخلاقه... اخلاقه عسكرية... عسكرية بذلته... بذلته وطنية... وطنية ارزته... ارزته عونية... عونية قدسيته... قدسيته مسيحية....

مسيحية طائفته.. طائفته كونية... كونية روحه... روحه لبنانية... لبنانية سماءه.. سماءه برتقالية... برتقالية شعبيته... شعبيته عالمية...

عالمية عداواته... عداواته دولية... دولية رأسمالية... رأسمالية ليبيرالية... ليبرالية عنصرية... عنصرية لبنانيته... لبنانيته كسروانية... كسروانية جزينية...

جزينية عكارية... عكارية شمالية... شمالية جنوبية...

جنوبية مقا و مة... مقا و مته شيعية... شيعية سنية... سنية طرابلسية...

طرابلسية التحية، للرئيس العماد ميشال عون...

#فخر_الجمهورية_اللبنانية

المغترب في اميركا مصطفى أبو عيد