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دعا الحراك الصادق الى ملاقاته لتصدي الفساد.. تكتل لبنان القوي يرفض اي محاولة استغلال للحياد بهدف عزل فريق سياسي

28
JULY
2020
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عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وناقش التطورات السياسية وأصدر البيان الآتي:

– “يؤكد التكتل ان طرح الحياد مسألة في غاية الاهمية وهو يؤيدها ويعتبر نفسه معنياً بتحقيقها. ولأن الامر كذلك يرى ان الطرح يحتاج الى نقاش معمّق وتوافق داخلي وموافقة خارجية ولاسيما من جانب دول الجوار ودول مجلس الامن. ويؤكد التكتل رفضه المطلق لأي محاولة استغلال لهذا الطرح بهدف عزل فريق سياسي معيّن او تطويقه او استفزازه، فالمسألة تتصل بتموضع لبنان استراتيجياً ولها انعكاسات دستورية وسياسية. ويسأل التكتل اي لبناني لا يتمنى ان يأتي الحياد بحلول لأزمات الحدود والنزوح واللجوء والارهاب وانهاء الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية؟

وفي هذا السياق، يشدد التكتل على أهمية موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل ووحوب انهاء هذا الملف من دون التخلي عن سيادة او حقوق او موارد، وان لبنان معني بالتقدم بهذا الملف على قاعدة التوافق الداخلي وعلى قواعد القانون الدولي.

– توقف التكتل بقلق بالغ عند المعلومات التي أوردها رئيسه بشأن تمدد ببعد سياسي في شمال لبنان. فدعا الاجهزة القضائية والامنية وكذلك اللجان النيابية المختصة الى الاخذ جدياً بخطورة الموضوع والكشف عنه وتحديد الوقائع والمسؤوليات وعدم لفلفته بأي شكل من الاشكال، خصوصاً بعد القاء القبض على اشخاص نقلوا بصورة غير مبررة قانونياً أموالاً طائلة بواسطة طائرة خاصة. ويطلب التكتل بتوفير التحقيقات للمعلومات حول مصدر الاموال والمستفيدين منها وعلاقتها بأي عملية تسليح أو تطويع في الشمال.

– يدعو التكتل الحراك الصادق الى ملاقاته في التصدي للفساد ورفع الصوت في القضايا المطلبية المعيشية والبيئية. اما الحراك التخريبي الذي هو أسوأ من الفاسدين لأنه يغطي على افعالهم ويمنع محاسبتهم لا بل يجاريهم (كما هي الحال في ملف سد بسري، الذي يتوجب اجراء استثناء لكافة المناطق المعنية به حول وجوب متابعة هذا المشروع أو عدمه، او وجوب التعويض على الدولة من البنك الدولي ومن المخربين لمبلغ الـ400 مليون دولار الذي تم صرفه حتى تاريخه، منه 155 مليون دولار استملاكات في حال صدور القرار من البنك الدولي بتوقيفه). هذا الحراك الغوغائي لا مهادنة معه، ولن نسمح لرموزه اصحاب النكد السياسي والحقد الاعمى بأن يشوهوا نقاء القورة التي مثلها الشباب خصوصاً في صرختهم المحقة.

– يدعو التكتل الحكومة اللبنانية ووزارتي الاقتصاد والطاقة ان تتشدد في قمع اي محاولة استغلال لأزمة استيراد المازوت وانقطاع الكهرباء ولا سيما من جانب اصحاب المولدات لرفع تسعيرة الكهرباء.

– يشدد التكتل على ضرورة التزام المواطنين اقصى درجات الوقاية خاصة لناحية ارتداء الكمامة ومنع التجمعات لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا والتي تفشّت بصورة خطيرة في جميع المناطق. ويدعو الى التشدد في اتخاذ اقسى الاجراءات لعقابية للذين يعرّضون حياة الاخرين للخطر، ويؤكد في المقابل على ضرورة عدم اقفال المطار والمرافق العامة لكي لا يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي تأزماً.”

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