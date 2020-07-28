كورونا لبنان - اصابة موظف في مستشفى كسروان الحكومي!

A + A -

أعلنت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار في بيان أنه "ليل الاحد الفائت، ابلغ احد الموظفين العاملين في المستشفى الادارة بانه يعاني من عوارض صحية شبيهة بعوارض الكورونا" مؤكدة أنه "على الفور إتخذت الادارة كافة التدابير اللازمة، وأجريت له الفحوص السريرية من قبل الطاقم الطبي وفحص الـ PCR الذي أتت نتيجته إيجابية، وتم استقباله في القسم المخصص لمرضى الكورونا".

واوضحت ادارة المستشفى انه "تمّ إجراء فحص الـ PCR لجميع الموظفين والعاملين في المستشفى وفي مختلف الاقسام، وقد أتت النتائج كلها سلبية".

واضاف البيان: "إننا اذ نشدد على إحترام كل الاجراءات والارشادات، ندعو الجميع لا سيما الموظفين داخل وخارج نطاق عملهم، الى إتخاذ أقسى درجات الحيطة والحذر حماية لهم ولمحيطهم بغية تخطي المرحلة بأقل ضرر ممكن."

وتمنّت الادارة على المواطنين "التعاون وعدم زيارة المرضى الموجودين في المستشفى، الاّ للضرورة القصوى واحترام الارشادات تجنبًا للاكتظاظ وخاصة أخذ موعد مسبق للقيام بفحص ال PCR تسهيلاً للتنظيم وحسن سير العمل."