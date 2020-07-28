تحذير لمستخدمي 'واتسآب'!

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حذّر تقنيون مستخدمي تطبيق "واتسآب" من رسالة احتيالية على شكل فيديو بعنوان مارتينيللي Martinelli، عند فتحها يتم اختراق الهاتف وسرقة البيانات.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنكليزية، ظهرت الرسالة على التطبيق منذ عام 2017، وتم تداولها لأول مرة باللغة الإسبانية، قبل أن تنتشر نسختها المترجمة حول العالم، ثم عادت للتداول مجددا.

وأطلق مهندسون بريطانيون تحذيرا لمواطنيهم من فتح هذا النوع من الرسائل ما يعرض هواتفهم لاختراق لا يقبل الإصلاح.

وطالب المهندسون كل من يتلقى أي من هذه الروابط، خصوصا خدمات "واتسآب غولد"، الإبلاغ عنها برسالة إلى المركز البريطاني لمكافحة الجرائم السيبرانية.