سلة عاراي الزراعية بين حرفوش وهيئات شبابية

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بحث رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش مع وفد شبابي من بلدة عاراي، خلال اجتماع في منزل رئيس بلدية عاراي شربل السويدي، بالمشاريع الزراعية المتطورة والصحية، حيث قدمت هيئة الشبيبة شرحا مفصلا لمشروع "سلة عاراي الزراعية"، وأطلعت حرفوش على "أهداف المشروع الزراعي الإنمائي، والمشاكل التي تعترض المزارعين والشباب".

وبعدما طرح حرفوش خبرته في هذا المجال والمشاريع التي يسعى لتنفيذها لدعم القطاع الزراعي في المنطقة، وعد ب- "تقديم الدعم اللازم لتطوير مشاريع هادفة مماثلة". وقد ثمنت هيئة شبيبة عاراي "مبادرة حرفوش تجاه شبيبة قرى قضاء جزين"، معاهدة أن "تكون على قدر التمنيات في جعل هكذا مشروع نقطة تحولية على صعيد إنماء جزين".