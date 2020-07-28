ندوة " اونلاين" للنائب ادكار طرابلسي عن اقتراحه عن "التوجيه المهني في التعليم الاكاديمي"

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النائب ادكار طرابلسي يتكلم عن اقتراحه عن "التوجيه المهني في التعليم الاكاديمي" (المعروف بالدمج)، الذي أقرته لجنة التربية النيابية في "ويبينار" Edutech 2020 تُعدّه الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اليوم الساعة 5.30 مساء. من ضيوف المؤتمر الدكتورة هنادي برّي، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان، الشيخ د. فادي الجميّل، رئيس جمعية الصناعيين، الاستاذ نبيه مراد مستشار التعليم المهني والتقني الرسمي ومدير معهد الصرفند المهني، السيدة زينة ابو مارون، مديرة مدرسة دون بوسكو المهنية. يُدير الندوة الاستاذ جورج شلهوب المدير الاكاديمي لمدارس الحكمة المهنية. لمتابعة الكلمات والنقاش انضموا الينا على الرابط: https://bit.ly/2WgCbYP