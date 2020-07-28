عن العلاقة بين "تجمّع الشركات المستوردة للنفط" والمصارف ومصرف لبنان..

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بيان صادر عن تجمّع الشركات المستوردة للنفط:



يصدر في الفترة الاخيرة عن بعض محبي الظهور الاعلامي ومنتحلي الصفة بيانات تتناول "العلاقة بين الشركات المستوردة للنفط والمصارف" كما و"خلافات مع مصرف لبنان على تسديد الاعتمادات المصرفية"، وكلها تكهنات ومعلومات كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة.

يهمّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط أن يؤكد أنه لا يحق لأحد التحدث باسم الشركات أو عنها، وان الشركات تتواصل بنفسها مباشرةً مع الاعلام أو من خلال التجمّع. ويؤكد التجمّع ان الشركات المستوردة للنفط تتواصل بشكل دائم مع المصارف الخاصة وعبرها مع مصرف لبنان، كما وتتعاون مع الجهات الرسمية كافة لتلبية حاجات السوق بالرغم من كل المشاكل والعقبات الناتجة عن الحالة الاقتصادية المعروفة.