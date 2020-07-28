التيار الوطني الحر في فرنسا يوجه رسالة شكر الى السفير رامي عدوان

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قام التيار الوطني الحر ممثلا بالسيد فادي الشيخ ممثل منطقة اوروبا في المجلس الوطني وبالسيد مارك هاشم منسق التيار الوطني الحر في فرنسا بزيارة شكر الى سعادة السفير رامي عدوان وشارك في الزيارة الاحزاب اللبنانية الاساسية في فرنسا.

وسرد السفير مسيرة عمل السفارة والمواكبة الحثيثة ضمن هذه الازمة مؤكدا انه سيكون دوما في خدمة الطلاب والجالية اللبنانية وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين في فرنسا.

وقدر وفد التيار الجهود المضنية للسفارة اللبنانية وخلية الازمة التي تم انشائها وسعادة السفير في ظل هذه الأزمة الإنسانية.

وثمن التيار التعاون المثمر مع السفير عدوان واهتمامه ومتابعته الحثيثة لكل الحالات التي انطبقت عليها معايير الأولويات التي حددتها الحكومة.

وأكد الوفد ان اهتمام السفارة بالطلاب اللبنانين ومساعدتهم النفسية والمادية لتأمين الحاجات الاساسية ضمن مبادرات شراكة مع غرفة التجارة الفرنسية وغيرها من المؤسسات كان له صدى ايجابي بين افراد الجالية اللبنانية في فرنسا ولاقى تقديرا خاصا من الاهالي في لبنان.