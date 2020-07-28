خبر مشبوه .. هذا ما كشفته عائلة الفنان مروان محفوظ

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صدر عن عائلة الفنان مروان محفوظ البيان التالي:

تناقلت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مشبوهاً نُسب إلى عائلة الفنان الفقيد مروان محفوظ عن عدم تعاون السلطات اللبنانية في نقل الفقيد من سوريا حيث توفيّ إلى وطنه الام لبنان.



إن عائلة محفوظ وإذ تأسف لبث هذه الاشاعات وهي لم تدلِ بأي كلام من هذا القبيل، تنفي الاخبار المتداولة جملة وتفصيلاً وتؤكد أن كل المعنيين أبدوا اهتماماً بالغاً ووقفوا إلى جانب العائلة في محنتها، بدءاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية ناصيف حتّي إلى الوزير السابق بيار رفول والقائم بالأعمال في سوريا إيمان يونس، شاكرة لهم مساعيهم ومواساتهم لها. كما تشكر العائلة السلطات السورية على اهتمامها وجهودها ووقوفها إلى جانبها، بدءاً من الرئيس بشار الأسد إلى الخارجية السورية وباقي المعنيين.