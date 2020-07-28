خاص - بالفيديو والصور - دخل الى حرم المدرسة واقدم على التعدي على ممتلكاتها وتكسيرها.. ما القصة؟

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أقدم محمد ح (هو عنصر في جهاز امني) مع عدد من الشبان بالتكسير والاعتداء على مدرسة الرويس النموذجية حيث دخلوا الى المدرسة واقدموا على التعدي على ممتلكات المدرسة وسابقاً كان يخرج من على سطح منزله مقابل الملعب بسلاحه العسكري ويلقي التهديدات كي يمنع الطلاب من اللعب في الملعب وقد تم ابلاغ الاجهزة الامنية المختصة ولم تقم باتخاذ اي تدبير بحقه الى ان عاود اليوم مجدداً بالتعدي والتكسير لذلك نترك هذا الموضوع والتعليق على هذه الحادثة المؤسفة داخل حرم مدرسة تربي الاجيال على الالتزام بالقوانين وحب الوطن برسم الاجهزة الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه وبحق كل من شارك بالاعتداء على حرم المدرسة.