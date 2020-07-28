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قيادة الجيش تعلن عن 29 خرقاً جوياً إسرائيلياً

28
JULY
2020
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أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيانٍ، أنه "بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة علما الشعب - الجنوب".
 
كما لفتت إلى أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من 28 / 7 / 2020 ولغاية 30/7/2020 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
 
وقالت: "ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية، كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 13 / 7 /2020 ولغاية 14 / 8 /2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، في حقل رماية مزرعة حنوش (حامات)، وفي مناطق: سقي أبو علي، رأس مسقا والكورة".
 
من جهة أخرى، أعلنت أنه "بتاريخ 27 / 7 / 2020 اعتبارا من الساعة 00.50 ولغاية 28 / 7 / 2020 الساعة 00.05 تم تسجيل /29/ خرقا جويًا معاديًا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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