دياب : أين الأجهزة الأمنية؟ وأين القضاء؟ أين دورهم بفرض هيبة الدولة؟

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شدد رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع على أن إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 1701 بالأمس عبر تصعيد عسكري خطير، مضيفا: "العدو عم يدفش لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا."

ودعا للحذر بالأيام القادمة لأنه متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال دياب: "البلد عم يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليست تحت السيطرة."

وسأل: "أين الأجهزة الأمنية؟ أين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف يمكننا فرض الأمن بمنطقة ولا يمكننا فرضه بمنطقة ثانية؟ ما يحصل ما بده توافق سياسي، بده قرار أمني جدي وحازم."

واعتبر دياب أنه يجب أن "نكون جاهزين للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 آب، موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري."

وتابع:"حسب معلوماتنا، المعنيين بالقضية سيتعاطون معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر الذي قد يلجأ له البعض."

وختم دياب: "مواجهة الفتنة أولوية ولا يجب التساهل بالموضوع."