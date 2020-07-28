خلال الضياع الإسرائيلي بالأمس .. هذا ما حصل مع هذا الضابط الرفيع المستوى!

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في تغريدة بدت لافته ومثيرة للضحك، نشرها المراسل العسكري لـصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشوع، على صفحته في موقع «تويتر»، قال: «الضابط الرفيع المستوى الذي أخذ سيارة الجيب من أحد مواطني الشمال حتى لا يتمكن حزب الله من التعرّف على سيارته، يستطيع إعادتها (إعادة الجيب للمواطن)».



على التغريدة التي حظيت بكثير من التعليقات والإعجابات كان بعض الردود المستهجنة مثل: «ماذا؟ إذا كان حزب الله قادراً على التعرّف على رقم السيارة ونوعها، فهو قادر حتماً على معرفة من بداخلها. هذا الضابط لم يرد أن تُصَب سيارته، ولكن من المثير للاهتمام معرفة «الأهبل» الذي وافقه على إعارته الجيب».



فيما علّق آخر: «ما فعلته هُنا هو ليس سبقاً صحافياً، هذا تقديم خدمة للعدو»، كما أضاف أحدهم «ما رأيك في أن تقول لهم ما نوع الجيب؟». ووصف معلّق آخر يهوشوع بـ«المخرّب».



(صحيفة الأخبار)