الحزب الديمقراطي المسيحي: تاريخ تركيا في دعم المنظمات الارهابية من داعش والنصرة طويل

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صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي :

من اخطر ما صرح به الوزير جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية يوم امس ، وهو امر جلل و يدعو للقلق الشديد ، ان هناك عملاء في الاجهزة الامنية اللبنانية ، اعضاء في المجلس الاعلى للدفاع ، يتعاملون مع المخابرات التركية لضرب الاستقرار في لبنان ، وقد حددهم معالي الوزير بثلاث رؤساء اجهزة ، فماذا تنتظر القيادات السياسية والامنية في الدولة لالقاء القبض عليهم ? ام اننا نعيش نفس الاجواء السياسية والامنية التي سبقت حرب العام ١٩٧٥ ? وما هو المطلوب منا بعد هكذا تصريح ، ان نجلس وننتظر ليشنوا حرب ابادة على المسيحيين وباقي اللبنانيين ?

ان تاريخ تركيا في دعم المنظمات الارهابية من داعش والنصرة طويل ، والمعلومات تتسرب من الشمال عن تشكيل مجموعات ارهابية لضرب جميع المناطق اللبنانية دون استثناء .

فليكن لديكم الشجاعة على الاقل ، التي تحلا بها الرئيس سليمان فرنجية عندما صارح زعماء الموارنة في القصر الجمهوري بعد صدام الجيش والفلسطينيين في ايار ١٩٧٣ بانه لم يعد بامكانه حماية المسيحيين والحفاظ على سيادة لبنان ، وعليهم ان يتدبروا هم امر الدفاع عن انفسهم للحفاظ على وجودهم .

لن نزيد على ما تقدم الا جملة واحدة كان قد سبق وقالها الرئيس كميل شمعون عندما ساله الصحفيون كيف ستدافعون عن انفسكم وجميع دول العالم ضدكم ?



وكان جوابه الشهير :

نحن مستعدون للتحالف مع الشيطان للدفاع عن انفسنا .

ونحن على وعده وقسمه باقون .

المجد لسلطانة السماوات والارض ،

المجد للمسيح الملك .