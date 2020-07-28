عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 تموز 2020

الديار: «هيستيريا» ميدانية تكشف ارباكاً وتخبطاً اسرائيليين في مواجهة «رعب الشمال»
حزب الله «يجس النبض» ويحافظ على الغموض البناء: انتظرونا «الرد آت»
«كورونا» يعيد «اقفال» البلاد... ارباك في التحقيق الجنائي وتهديد جديد «بالعتمة»
الأخبار: إسرائيل تقاتل ظلال المقاومين
نداء الوطن: عباس ابراهيم إلى بكركي تمهيداً لزيارة "حزب الله"
معركة "لقيطة" على الحدود... والدولة على "الحياد"!
اللواء: عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا
التدقيق الجنائي مجدداً أمام مجلس الوزراء.. وباسيل لن يكون بحكومة يشكلها الحريري
البناء: الحكومة اليوم تعود للإقفال وتستثني المطار… ومطالبات بفتح باب التحويلات بدلاً منه
المقاومة تربح الجولة من دون أن تطلق رصاصة.. وصورة الكيان وجيشه في الحضيض / باسيل: لن نفرّط بأسباب القوة بوجه «إسرائيل»... و«القومي»: ردّ المقاومة آتٍ حكماً
الجمهورية: كورونا: إحتواء الإنتشار وإلا الإنهيار
جبهة الجنوب تهتز
the daily star: Hezbollah denies Israeli claims of infiltration bid
l'orient le jour: Au Liban, le secteur de la santé risque de se retrouver très vite submergé