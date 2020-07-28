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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 تموز 2020

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الديار: «هيستيريا» ميدانية تكشف ارباكاً وتخبطاً اسرائيليين في مواجهة «رعب الشمال»

حزب الله «يجس النبض» ويحافظ على الغموض البناء: انتظرونا «الرد آت»
«كورونا» يعيد «اقفال» البلاد... ارباك في التحقيق الجنائي وتهديد جديد «بالعتمة»

 

 

 


الأخبار: إسرائيل تقاتل ظلال المقاومين

 

 

 

 


نداء الوطن: عباس ابراهيم إلى بكركي تمهيداً لزيارة "حزب الله"
معركة "لقيطة" على الحدود... والدولة على "الحياد"!

 

 

 

 

اللواء: عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا
التدقيق الجنائي مجدداً أمام مجلس الوزراء.. وباسيل لن يكون بحكومة يشكلها الحريري

 

 

 

 

البناء: الحكومة اليوم تعود للإقفال وتستثني المطار… ومطالبات بفتح باب التحويلات بدلاً منه
المقاومة تربح الجولة من دون أن تطلق رصاصة.. وصورة الكيان وجيشه في الحضيض / باسيل: لن نفرّط بأسباب القوة بوجه «إسرائيل»... و«القومي»: ردّ المقاومة آتٍ حكماً

 

 

 

الجمهورية: كورونا: إحتواء الإنتشار وإلا الإنهيار

جبهة الجنوب تهتز

 

 

 

 

the daily star: Hezbollah denies Israeli claims of infiltration bid

 

 

 


l'orient le jour: Au Liban, le secteur de la santé risque de se retrouver très vite submergé

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