عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 تموز 2020

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الديار: «هيستيريا» ميدانية تكشف ارباكاً وتخبطاً اسرائيليين في مواجهة «رعب الشمال»

حزب الله «يجس النبض» ويحافظ على الغموض البناء: انتظرونا «الرد آت»

«كورونا» يعيد «اقفال» البلاد... ارباك في التحقيق الجنائي وتهديد جديد «بالعتمة»



الأخبار: إسرائيل تقاتل ظلال المقاومين



نداء الوطن: عباس ابراهيم إلى بكركي تمهيداً لزيارة "حزب الله"

معركة "لقيطة" على الحدود... والدولة على "الحياد"!

اللواء: عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا

التدقيق الجنائي مجدداً أمام مجلس الوزراء.. وباسيل لن يكون بحكومة يشكلها الحريري

البناء: الحكومة اليوم تعود للإقفال وتستثني المطار… ومطالبات بفتح باب التحويلات بدلاً منه

المقاومة تربح الجولة من دون أن تطلق رصاصة.. وصورة الكيان وجيشه في الحضيض / باسيل: لن نفرّط بأسباب القوة بوجه «إسرائيل»... و«القومي»: ردّ المقاومة آتٍ حكماً

الجمهورية: كورونا: إحتواء الإنتشار وإلا الإنهيار

جبهة الجنوب تهتز

the daily star: Hezbollah denies Israeli claims of infiltration bid



l'orient le jour: Au Liban, le secteur de la santé risque de se retrouver très vite submergé