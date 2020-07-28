living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 تموز 2020

28
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال ضابط عربي كبير سابق عايش حروباً عربية “إسرائيلية” إن الحالة التي أظهرها جيش الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية تجعل الكيان وجيشه بمعزل عن حجم القوة التدميريّة التي يملكها في مصاف حكومات وجيوش عالم ثالث تفتقد الثقة والمصداقيّة والسيطرة؛ وهذا سيحكم المواجهات المقبلة.

 

كواليس

تابعت عواصم الغرب ووسائل الإعلام فيها الوضع على حدود لبنان الجنوبية من خلال روايات جيش الاحتلال وعند صدور بيان المقاومة انتقلت المتابعة عن الحدث الى أخبار أخرى، فبدت المقاومة صاحبة الكلمة الفصل في حقيقة ما يجري.

 

 


نداء الوطن: خفايا

يؤكد مقربون من قصر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يدرس مسألة الحياد التي طرحها البطريرك الراعي، لكنه لن يتبنى أي موقف بهذا الشأن إلى حين اتضاح الصورة الداخلية والإقليمية.

 

يفيد مسؤولون معنيون بأنّ لجنة دمج المصارف بصدد الانتقال إلى مرحلة «الخطوات العملانية» بعد الانتهاء من وضع تقريرها خلال الشهرين المقبلين.

 

يردد مواطنون في قرى جنوبية أنّ أصحاب عدد من المحطات التي تم تزويدها بالمازوت المدعوم عمدوا إلى بيعه مباشرة في السوق السوداء من دون حتى إفراغه في خزانات محطاتهم.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
اهتم دبلوماسي غربي بالمعلومات التي رافقت «الحدث الأمني» في مزارع شبعا، تمهيداً لإجراء تقاطع مع تقارير اليونيفيل!


غمز
فوجئ مرجع بحجم عمليات الصرف التي ضربت مؤسسات صحية وإنمائية كبرى.


لغز
سادت أجواء من الترقب أسواق القطع، وبدا الصيارفة بانتظار أمر ما.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout