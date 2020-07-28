أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 تموز 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال ضابط عربي كبير سابق عايش حروباً عربية “إسرائيلية” إن الحالة التي أظهرها جيش الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية تجعل الكيان وجيشه بمعزل عن حجم القوة التدميريّة التي يملكها في مصاف حكومات وجيوش عالم ثالث تفتقد الثقة والمصداقيّة والسيطرة؛ وهذا سيحكم المواجهات المقبلة.

كواليس

تابعت عواصم الغرب ووسائل الإعلام فيها الوضع على حدود لبنان الجنوبية من خلال روايات جيش الاحتلال وعند صدور بيان المقاومة انتقلت المتابعة عن الحدث الى أخبار أخرى، فبدت المقاومة صاحبة الكلمة الفصل في حقيقة ما يجري.



نداء الوطن: خفايا

يؤكد مقربون من قصر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يدرس مسألة الحياد التي طرحها البطريرك الراعي، لكنه لن يتبنى أي موقف بهذا الشأن إلى حين اتضاح الصورة الداخلية والإقليمية.

يفيد مسؤولون معنيون بأنّ لجنة دمج المصارف بصدد الانتقال إلى مرحلة «الخطوات العملانية» بعد الانتهاء من وضع تقريرها خلال الشهرين المقبلين.

يردد مواطنون في قرى جنوبية أنّ أصحاب عدد من المحطات التي تم تزويدها بالمازوت المدعوم عمدوا إلى بيعه مباشرة في السوق السوداء من دون حتى إفراغه في خزانات محطاتهم.

اللواء: أسرار

همس

اهتم دبلوماسي غربي بالمعلومات التي رافقت «الحدث الأمني» في مزارع شبعا، تمهيداً لإجراء تقاطع مع تقارير اليونيفيل!



غمز

فوجئ مرجع بحجم عمليات الصرف التي ضربت مؤسسات صحية وإنمائية كبرى.



لغز

سادت أجواء من الترقب أسواق القطع، وبدا الصيارفة بانتظار أمر ما.