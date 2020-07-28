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«كورونا» يعيد «اقفال» البلاد

28
JULY
2020
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الديار: على المستوى الصحي عادت البلاد الى «نقطة الصفر» مجددا، ففي محاولة «مرتبكة» لتجاوز المنعطف الخطير بعد الارتفاع الكبير في عداد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، الذي بلغ بالامس 132 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3882، سيتبنى المجلس الاعلى للدفاع والحكومة اليوم توصيات لجنة المتابعة لمكافحة «الوباء» التي اوصت بالعودة الى تدابير الصارمة، لكن اللافت بالامس حصول «بلبلة» صحية بعد حصول تغيير في نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت للنائب جورج عقيص، وبعض المصابين في قرطبا، بعدما تبين حصول خطأ ادى الى بلبلة كبيرة في البلاد، وهو ما يضعف الثقة بنتائج بعض المختبرات الرسمية والخاصة، اما كيفية العودة الى الاقفال فيتم حسمها اليوم بعد نقاش حوله بين وزير الصحة الذي كان يريد الاقفال التام لاسبوعين، لكن وزير الداخلية محمد فهمي رفض ذلك لاسباب اقتصادية، فخرجت التوصيات «خليط» من مرحلتين من غير المعروف اذا ما كانت كافية لاعادة «الوباء» الى الوراء...

الديار
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