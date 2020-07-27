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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



تطورات الجنوب خطفت الانظار اليوم

ففيما اللبنانيون منهمكون بهمومهم الصحية والاقتصادية والمعيشية اشتعلت الحدود الجنوبية اليوم لساعة من الوقت

جيش الاحتلال تحدث عن احباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان، اما حزب الله فنفى حصول اي عملية تسلل مؤكدا انه لم يحصل اي اشتباك او اطلاق نار من طرفها وانما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر متوعدا ان رد المقاومة على استشهاد عنصر حزب الله في الغارة الاسرائيلية الاسبوع الماضي في سوريا آت حتما.



والى الشأن الصحي لبنان الى الاقفال من جديد على مرحلتين للحد من تفشي فيروس كورونا ونحن في منعطف خطير وجدي والمستشفيات قد تعجز عن استقبال مرضى هذا الوباء وفق وزير الصحة الذي دق ناقوس الخطر قائلا ساعدونا لتفادي الكارثة.



عداد كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ حالة طوارئ صحية عالمية سجل اليوم مئة واثنتين وتلاثين اصابة في لبنان، والإقفال التام سيكون على مرحلتين يبدأ من 30 تموز حتى 3 آب ومن 6 آب حتى العاشر منه وتستثنى المؤسسات الصحية والغذائية والامنية وقطاع الدواء والصناعة والزراعة والاعلام.

البداية من التطورات الجنوبية..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



الحدث منذ بعد ظهر اليوم كان أمنيا جنوبيا حيث تقدم المشهد على حساب غزوة كورونا.

وبعد ساعات من الروايات الإسرائيلية المتناقضة والكاذبة، أعلنت المقاومة في بيان قبل قليل أن العدو تحرك بشكل متوتر ميدانيا وإعلاميا موضحة أن كل ما أدعته وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلسل إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة هو غير صحيح على الإطلاق، وأكدت المقاومة أن ردها على استشهاد المقاوم علي كامل محسن وقصف بلدة الهبارية آت.



وكانت مدفعية قوات الإحتلال قد قصفت أماكن في المنطقة ولا سيما في محيط بلدة الهبارية فيما تابع لبنان الرسمي سير التطورات وقطع رئيس الحكومة حسان دياب إجتماعاته وأجرى إتصالات مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ووزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون.



صحيا ... عود على بدء ... فيروس كورونا لا شييء يكبح جماح تفشيه سوى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي والتدابير الصحية.

هذه الجائحة صنفتها منظمة الصحة العالمية بأخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم ولفتت إلى ان الأسابيع الستة الأخيرة شهدت تضاعفا للإصابات مرتين تقريبا.

وفيما تسارع كل دولة للمواجهة على طريقتها يتجه لبنان للعودة مجددا نحو الإغلاق التام مع إستثناء المطار.

وسيمتد سريان هذا القرار من ليل الأربعاء المقبل حتى فجر الإثنين على أن تفتح البلاد بعد ذلك ليومين قبل أن يعاد الإقفال يوم الخميس في السادس من آب وحتى الإثنين في العاشر منه.



سيلتئم يوم غد المجلس الأعلى للدفاع لرفع توصياته حول كورونا إلى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة في اليوم نفسه تكثفت الإجتماعات في السرايا الحكومية ووزارة الصحة وكان لافتا إعلان وزير الصحة عن 222 إصابة في الجسم الصحي من أطباء وممرضين وموظفين، كاشفا أن نسبة الفحوصات التي أجريت لمئة ألف نسمة زادت الحالات الايجابية من واحد في المئة إلى واحد فاصل ستة في المئة خلال الأسبوعين الأخيرين مع الإشارة إلى أن الحصيلة اليوم سجلت مئة واثنتين وثلاثين إصابة.

وعطفا على ما شهدته الساحة الداخلية من فحوصات على خلفية إعلان إصابة النائب جورج عقيص بكورونا ثبت بعد إعادة الفحص على العينة نفسها أن النتيجة الأولى كانت خاطئة وظهرت النتيجة سلبية وهو كرر الفحص مرة ثانية وأتت نتيجته سلبية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



وقع المحظور ودخلت البلاد المرحلة التي حاولنا تجنبها وتفاديها من الكورونا . ليس الوقت لتقاذف المسؤوليات بل لتحملها . العجيج والضجيج لا يؤذي سوى طبلة الاذن والالتزام والانضباط يقي من مما هو ات بدلا من التنظير والتفشير . درهم تشديد خير من قنطار تنديد . في هذا البلد يترافق التباكي والتذاكي . كل يوم ملف وفضيحة وجرصة لا تلبث ان تلفلف وتسخف وفي نهاية المطاف يرضى القتيل وليس يرضى القاتل والا لماذا يتم السكوت وممارسة الضغوط السافرة والسافلة في جريمة الدجاج الفاسد والنتن ومحاولة اعطاءاسباب تخفيفية لديوك المزبلة المتوارين؟



من الانهيار الى الاحتضار وليس من خيار سوى الانتظار .

من الان وحتى الانتخابات الاميركية والايرانية والسورية على اللبنانيين ودول الجوار ان تملأ الفراغ بالتدابير المناسبة والخطوات الانقاذية . من الان وحتى سنة ستبقى اسرائيل تعربد وتهتدي وتغدر بالواسطة او بالمباشر . تركيا التي عبرت المتوسط الى ليبيا عادت الى نغمة الطورانية والاتحاد والترقي وتركيا الفتاة واحلام السلطنة واوهام طلعت وجمال وانور الذين انتهوا جميعا صرعى بيد اشاوس ارمن ردا على ابادة نيسان 1915 . لا هم لاردوغان سوى القضاء على ارث اتاتورك الذي صعد بتركيا على سلم العلمانية بالكاريزما والانجازات والانتصارات واليد الحديدية بسرعة قياسية ليأتي اليوم ويقضي عليها بالضربة وكش ملك بتحويا ايا صوفيا مسجدا . غضب شكلي في العالم الغربي وعتب ظاهري وفرح ضمني في العالم العربي وشد عصب في الشارع التركي والعالم الاسلامي وهذا ما يبتغيه اردوغان الذي ينام ويستفيق كل يوم متخيلا نفسه بايزيد وارطغرل والظاهر بيبرس وصلاح الدين .



من الان وحتى ثلاثية الانتخابات الاميركية الايرانية السورية ستبقى ادلب خارج السيطرة الشرعية السورية والفرسوار المفتوح والشوكة المسمومة مثل الجدار الطيب الكردي والشريط الحدودي في الجولان المحتل ..

اقتحمت تركيا الساحة الليبية , تحركت مصر لتلافي معركة علمين جديدة على حدودها الغربية مع ذئب الاناضول فارتفع بوججها سد النهضة من الجنوب من اثيوبيا في حركة التفافية على مصر العربية لاعادتها الى القمقم الافريقي واشاحة نظرها عن شرقها العربي وعمقها القومي ..



من الان وحتى الانتخابات الاميركية والى سنوات طويلة – ستبقى اسرائيل عاجزة عن خوض حرب شاملة واسعة غادرة مفاجئة وراء حدودها وفي العمق العربي كما اعتادت لعقود . ولى زمن بن غوريون ودايان ورابين وبيغن . الجيش العقائدي صار جيش الويك اند باعترافهم هم . لكن سمات الغدر وميزات الحقد وصفات الجبن راسخة فيهم . الطائرات المسيرة والاغتيالات وبنك الاهداف حاضر ويفي بالغرض لكن لا يمكنه كسر الرع والرادع الذي اوجدته المقاومة وما يحصل على الحدود اليوم خير دليل على انتقال اسرائيل من الهجوم الى الدفاع ..



من الان وحتى الانتخابات ستبقى المساكنة الاميركية -الايرانية في العراق من خلال حكومة الكاظمي على المحك وتحت المجهر وفوق صفيح ساخن من الشك المزمن والتسويات المؤقتة والذاكرة المثقلة بالاغتيالات والهجمات وتضيات الحساب من السفارة الاميركية في طهران الى السفارة الاميركية في بيروت ومن عماد مغنية الى قاسم سليماني ومن محمد مصدق الى محمد رضا بهلوي ..



كان من المفترض بالكاظمي ان يزور السعودية لنيل درع التثبيت من الرياض لكنه بدلا من ذلك ذهب الى طهران وخالف الانطباع بأنه رجل الاميركيين وانه ات لتقليم اظافر الايرانيين والحشد الشعبي . العراق قد ينتقل من المساكنة الى المشاحنة مجددا ..

من الان وحتى الانتخابات سيبقى الجيش السوري الشرعي ممنوعا من اعلان النصر على الارهاب ومن استعادة السيطرة والسيادة على كامل التراب السوري . احصنة طروادة تتسابق في الميدان السوري ويقودها اخيل الذي يحمي كعبه بتفاهم ضمني مع تركيا وروسيا واسرائيل .



من الان وحتى الانتخابات يقف لبنان امام لوحة لاءات : لا للدولار لا للاستقرار لا للتنقيب عن النفط لا لعودة النازحين . البلد الصغير متروك لمشاكله الكبيرة . لبنان الكبير قد يصبح لبنان الفقير في وقت يختبىء الجبناء حديثو النعمة وسارقة اللقمة والطارئون الجدد واللصوص القدامى ويبتعدون قدر الامكان عن الناس الذين ظنوا بهم خيرا فكانوا اشر من الشر واقذر من القذارة .

من الان وحتى الانتخابات ستبقى المنطقة الخضراء في بغداد سيفا مسلطا في وجه طهران وتل ابيب ستكمن لبيروت وحميميم تراقب عن بعد الاميركيين والايرانيين في لبنان والعراق وسوريا .



العام 2015 حصلت معجزة الاتفاق النووي . تحررت حلب وتحلحلت في لبنان غدا عندما تجلس طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات – وستجلسان – ستنتهي معركة ادلب كما حصل في حلب ونحظى ببعض الهدوء الذي سيعود الى الجنوب بعد الدرس الذي لقنته المقاومة لجيش الويك اند في شبعا مع الاشارة الى نفي حزب الله ان تكون المقاومة اشتبكت او قصفت او شاركت في ما حصل اليوم في مزارع شبعا في رسالة حمالة اوجه الى الاسرائيلي بأن ما حصل ليس الرد المطلوب على غارة دمشق وان للبحث صلة وتتمة لاحقة ..

توازن الردع مستمر , اسرائيل ستجد المبررات للتراجع , وغدا يوم اخر





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



قل موتوا برعبكم، ومن ثم بشر فعلتكم..

برصاص الخوف كتب الاسرائيلي بيان الاحداث في مزارع شبعا، وخاض معركة افتراضية باسلحته الثقيلة واجهزته الاعلامية والسياسية والامنية، حتى انجلى غبار قذائفه عن اعلى درجات التوتر والخيبة، وبيانات عسكرية متضاربة الى حد التناقض، فوقف اعلامه ضائعا بين الروايات، وعاد بهجوم على جيشه المتخبط ، محملا اياه مسؤولية الخطورة التي يعيشها ومعه الكيان.



ستحفظ تلال شبعا اللبنانية المحتلة ما جرى اليوم، وكيف تصيب المقاومة بعدوها مقتلا من دون ان تطلق نارها.



فالمقاومة الاسلامية لم يحصل من طرفها اي اشتباك او اطلاق نار حتى الآن، كما أكدت في بيانها، وان ما جرى كان من طرف العدو وحده، الخائف القلق والمتوتر.

وعلى العدو هذا ان يبقى على خوفه وتوتره ، فالرد على استشهاد الاخ المجاهد علي كامل محسن آت حتما، وما على الصهاينة الا انتظار العقاب.



عقاب اضافت المقاومة الاسلامية الى موجباته ما حصل اليوم من قصف على بلدة الهبارية واصابة منزل لاحد المدنيين، مؤكدة انه لن يتم السكوت عن هذا العدوان على الاطلاق، وان غدا لناظره قريب.



فلينظر اللبنانيون الى عزهم بفعل مقاومتهم، بل بهيبتها التي تصيب كقوة سلاحها، ولينظر الصهاينة الى ما آلت اليه احوالهم وواقع جيشهم، وليرتقبوا ما هو آت، وما النصر الا من عند الله..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



الجيش الذي يقهر كاد يقول: لا أستطيع التنفس عملية.. ليس هناك من عملية.. خلية لحزب الله توغلت.. لم تتوغل.. أطلق الحزب صاروخا.. لم يطلق ساعات على "كذب ونص" إلى أن قطع حزب الله استرسال إسرائيل في الوهم وأصدر بيان النفي بالعبارات الدقيقة، بدأت الرواية الإسرائيلية بإعلان أركان الحرب عن "حدث أمني غير بسيط في مزارع شبعا" وتفرع عن الرواية صاروخ من نوع كورنيت واستهداف دبابة ميركافا واستنفار عسكري، واستفاض الإسرائيلي في ترويج أنباء عن سقوط عناصر لحزب الله في العملية الوهمية دوت صفارات الإنذار وطلب إلى المستوطنين البقاء في المنازل وتوقفت حركة السير، وبدأ العدو قصفا استهدف مرتفعات كفرشوبا، ومزرعة شانوح، وبلدات العرقوب، ودخلت القذائف منزلا في بلدة الهبارية، وعلى تجميع معلومات من نسج الخيال عقد بنيامين نتنياهو اجتماعا موسعا ثم مصغرا.. ثم اختلى بنفسه قائلا إن جيشنا مستعد لجميع السيناريوهات كل هذا وحزب الله يراقب حرق دم الإسرائيلي عن بعد ويتريث في إصدار أي بيان توضيحي ويترك عدوه على رعب ونص ويتيح له في المجال أمام إصدار الروايات المتضاربة التي اشتبكت بمحلليها إستراتيجيين ونفسيين وناطقين، كالمختل إعلاميا افيخاي ادرعي الذي شبه له سيناريو من عملية تخريبية أحبطها جيشه وبين كل هذه الروايات كانت إسرائيل تظهر العنصر الأضعف في المعلومات..



وتبين أن وئام وهاب يعرف أكثر من جيش يدعي أنه لا يقهر وفي اللحظة التي اهترأت فيها أعصاب الإسرائيلي أصدر الحزب بيانه وأعلن أنه "لم يحدث أي اشتباك ولا أيإطلاق نارمن طرفه في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر" ولفت إلى أن "ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتما، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم كذلك فإن القصف الذي حدث اليوم على قريةالهبارية وأصيب فيه منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق" انتهت الساعات العصيبة برواية المقاومة التي سوف يصدقها الاسرائيلي لأن كلام أمينها العام السيد حسن نصرالله لا يحتاج الى "شاهدين".. وبيان واحد من حزب الله سيكون على الجانب الاسرائيلي أصدق من عشرة بيانات وروايات صدرت في اليوم الواحد .



لكن في المقابل هناك أرض لبنانية قصفت .. بيوت مدنية دخلتها الصواريخ .. وسيادة خرقت فهل تقف الدولة على الحياد؟ واذا كان الاسرائيلي قد ارتعد من خيال للمقاومة عند الحدود .. ومن رجال لا تراهم الشمس .. فماذا لو تقرر الرد على الاعتداءات الاسرائيلية؟ المقاومة توعدت .. وبنيامين نتياهو سيظهر بعد قليل لترميم فشله العسكري.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



ماذا جرى في الجنوب اليوم؟ لا شيء... فبيان المقاومة الإسلامية، أي حزب الله، أكد أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم، حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر.

هذا في رواية حزب الله، ماذا عن رواية إسرائيل؟

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية "أحبطت محاولة فرقة من حزب الله التسلل عبر حدود وإنه لم تقع إصابات بين الإسرائيليين". وأضاف المتحدث "اشتبكنا بعد فترة وجيزة من عبورهم الخط الأزرق".

حادثة اليوم الإثنين تأتي بعد حادثة الإثنين الماضي إثر غارة إسرائيلية على مشارف دمشق سقط فيها أحد مقاتلي حزب الله... وتعهد إثرها حزب الله بالرد، فهل حادثة اليوم هي بمثابة الرد؟



هلع حادثة الجنوب لم يحجب الأنظار عن هلع كورونا الذي مازالت إصاباته مرتفعة، واليوم سُجِّلت مئة واثنتان وثلاثون إصابة، لكن اللافت هو البلبلة في النتائج... نتائج إيجابية ثم يعلن انها سلبية، هذا الواقع ضاعف من الهلع، كما ان ازدياد أعداد الإصابات دفع السلطات المعنية التي اتخاذ إجراءات متشددة، في محاولة لأعادة الوضع إلى تحت السيطرة.



وهذه الإجراءات سيبحثها المجلس الأعلى للدفاع غدًا على ان تصدر في قرارات عن مجلس الوزراء بعد اجتماع المجلس الأعلى.

وزير الصحة كان يريد إقفالا لأسبوعين فيما وزير الداخلية استثنى يومين من إقفال الاسبوعين لاسباب اقتصادية... على هذا الأساس تمحور النقاش بين نقاش علمي طبي وبين نقاش إقتصادي والهاجس الأكبر تمحور حول نقتطين: الاولى ارتفاع عدد الإصابات، والثاني تدفق المواطنين اليوم لإجراء الفحوصات.

هذا ما دفع إلى إقفال لأيام معدودة ثم أيام عدم إقفال ثم عودة إلى الإقفال بهدف ضبط الوضع وإعادة الإصابات إلى تحت السيطرة.

هلع من نوع آخر يضرب اللبناني، فبعد الدجاج الفاسد، لحوم فاسدة، والحبل على الجرار على ما يبدو، بعد تكشُّف المستودعات التي تحوي مواد فاسدة، الواحد تلو الآخر.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



مساء الخير ارتدوا الكمامات. اشتعلت حرب صغيرة بين القوات الاسرائيلية ومجهولين في منطقة مزارع شبعا ، أكثر من ساعتين اشتعلت خلالها التلال والجبال وتساقطت القذائف الاسرائيلية وحلق الطيران في أجواء المنطقة .



كل المعلومات تقطعت على أن حزب الله قد نفذ العملية العسكرية المتنظرة انتقاما لأحد عناصره الذي قتلته اسرائيل في سوريا. وبعد صمت طويل اصدر حزب الله بيانه المفاجأة ، وجاء فيه أن لا علاقة للحزب بما جرى وبأن لا عملية في المنطقة كما تدعي اسرائيل.



وما حصل بحسب البيان، أن حال الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني وقلقه من ردة فعل المقاومة على الجريمة التي أدت الى استشهاد المجاهد علي كامل محسن، جعلا العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانيا واعلاميا ، وكل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن تسلل وجرحى وشهداء هو غير صحيح على الاطلاق وهو محاولة لإختراع انتصارات وهمية، وقد جدد الحزب في بيانه الحق بالانتقام لمقاتله الذي سقط في سوريا.



من هنا، فإن أقل تداعيات هذا البيان في اسرائيل يجب أن تكون استقالة نتنياهو وغانتس وقادة الجيش بعد اختلاقهم هذه الحرب الوهمية المفترضة علما بأن اسرائيل قالت بأن لديها توثيق لما حدث في المزارع . ما حصل ، و إن لم يكن حربا ولا اشتباكا ، إلا أنه، يعكس ومن دون أدنى شك حال التوتر السائدة جنوبا ويؤكد أن لبنان يعيش على فوهة بركان. الأمثولة من المحاكاة التي حصلت بالنار اليوم ، ألا يظل الحياد مادة للنقاش البارد تفترض إجماعا وطنيا ، بل يجب أن يسلك الخيار مساره القانوني والدبلوماسي الى التنفيذ و بمن حضر من اللبنانيين ، وهم أكثرية ساحقة ، إنقاذا للبنان من كارثة محققة .



في الداخل ، الدولة في سباق متعثر مع فيروس كورونا الذي يسجل أرقاما قياسية مثيرة للهلع ، والتدابير التي تسعى الحكومة الى أخذها لمواجهة توسع الوباء تعكس حيرة وترددا يتنازعان المرجعيات الوزارية الصحية والاقتصادية ، التي لا تحسد على ما هي فيه . فالواقع الاقتصادي لا يحتمل اقفالا طويلا وشاملا للبلاد ، فيما الوضع الصحي يستدعي مثل هذا التدبير ، وبين القرارين تفلـت مجرم لقطيع من الناس من التدابير الوقائية ، ولو جاءت على حسابهم وحساب المجتمع بأكمله . وما يعكس الحيرة اكثر ، القرارات التي أوصت بها لجنة الطوارىء الصحية وتبنتها الداخلية بإقفال متقطع للبلاد لأيام ومن ثم إعادة فتحها ، في تصرف غير مقنع وغير مسبوق ولم نسمع بمثله في العالم الذي يواجه كورونا . والتوصية تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء غدا كي تسلك طريقـها الى التنفيذ .



في السياق ، وفي انعكاس لعدم ثقة الناس بالقرارات الرسمية تنهال الاتصالات على الإم تي في كي تعلن هي حال الطوارىء كما فعلت في السابق . أما الدواء الأفعل في مواجهة الفيروس فهو ارتداء الكمامات والوقاية الصحية وعدم الاختلاط، والضغط على الحكومة كي تتخذ التدابير الصارمة بحق المخالفين ومعاملتهم على أنهم قتلة متنقلون يتعين حجرهم ، كيف لا، وقد أحصي اليوم 132 إصابة والحبل على الجرار.