تضييق الطريق لثلاثة أيام ومنع المرور في بعض الأحيان بسبب الأشغال في شارع سليم سلام

A + A -

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة

البـــــلاغ التالــــي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال وحفريات بهدف إصلاح وصيانة المسلك الغربي في شارع سليم سلام (تحت الجسر بإتجاه جادة صائب سلام / كورنيش المزرعة)، وذلك لفترة ثلاثة أيّام، الثلاثاء والأربعاء والخميس في 28 و 29 و 30-7-2020، يومياّ اعتباراً من الساعة 7.00 ولحين الانتهاء.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، مع منع المرور في بعض مراحل الأشغال.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.