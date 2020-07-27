هكذا ردّت اسرائيل على بيان حزب الله

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اعلنت إسرائيل توثيق ما حدث في مزارع شبعا، والاشتباكات التي اندلعت جنوب لبنان بعد عملية تسلل للحزب احبطها الاحتلال.

وجاء ذلك ردا على نفي حزب الله، وجود عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وتكذيبة المعارك التي اندلعت جنوب لبنان.

من جهته ابقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتنياهو العمليات شمال الاحتلال مفتوحة ومنع الحكومة من التصريح.

تجدر الاشارة الى ان المتحدث باسم الجيش الإسرائيل، قال إن القوات الإسرائيلية ”أحبطت محاولة فرقة إرهابية من حزب الله التسلل" عبر الحدود مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل وإنه لم تقع إصابات بين الإسرائيليين.