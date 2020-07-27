دعوى تطويب المكرّم البطريرك الياس الحويّك... ختمت

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خُتمت مساء الإثنين الواقع فيه 27 تمّوز 2020 أعمال التحقيق في ملفّ دعوى تطويب المكرّم البطريرك الياس الحويّك، في معبد دير العائلة المقدّسة عبرين حيث ضريح المكرّم.

حضَرَ الجلسة الختاميّة لأعمال التحقيق سيادة المطران شكرالله الحاج راعي أبرشيّة صور المارونيّة، كون الأعجوبة الّتي تمّ التحقيق فيها قد حصلت ضمن نطاق أبرشيّته، سيادة المطران حنّا علوان، النائب البطريركيّ العامّ وطالب دعوى إعلان قداسة الحويّك، أعضاء لجنة التحقيق، والرئيسة العامّة لجمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات الأخت ماري أنطوانيت سعاده، مساعدة طالب الدعوى. اقتصرَ الحضور على المعنيّين بالدعوى لاحترام قواعد السلامة العامّة في ظلّ الظروف الصحيّة الّتي تمرّ بها البلاد. كما حضرَ الجلسة الاحتفاليّة سيادة راعي أبرشيّة البترون المارونيّة المطران منير خيرالله وسيادة راعي أبرشيّة قبرص المارونيّة المطران يوسف سويف ولفيف من راهبات الجمعيّة.

يحملُ سيادة المطران حنّا علوان والأخت ماري أنطوانيت سعاده في القريب العاجل أعمال التحقيق في الأعجوبة المنسوبة للمكرّم البطريرك الياس الحويّك إلى روما، حيث يتمّ تسليمها إلى مجمع دعاوى القدّيسين ويتمّ التحقيق فيها مجدّدًا من قِبَل لجنة أطبّاء ولاهوتيّين يعيّنهم المجمع المقدّس.

صلّى المجتمعون على نيّة الإسراع في التحقيق وإعلان المكرّم البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا شفيعًا للبنان وللعائلات وللكنيسة في هذه الظروف الاستثنائيّة: لتكن قداسته اليوم علامة لحضور الله معنا وبيننا وعنايته بنا كما كان حضور الحويّك في حياته بركة من بركات الله على شعبه.