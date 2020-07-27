وزارة الصحة اعلنت نتائج فحوصات رحلات إضافية في 25 و 26 الجاري...

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "بتتمة نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 25/7/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات 26 تموز، أظهرت النتائج وجود حالة إيجابية واحدة.



وفي ما يلي نتائج تتمة فحوصات 25 تموز:

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوصات 26 تموز على الشكل التالي:

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة PC رقم 756 (جميعها سلبية).

رحلة حلب : شركة 6Q رقم 215 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق (الفجر) : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)".