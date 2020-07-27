بالتفاصيل... هذه هي القطاعات التي ستعاود الاقفال ضمن الإجراءات الوقائية لكورونا

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات محمد فهمي، السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الإعلام منال عبد الصمد، والشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري.

وتم البحث بتطور وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وصرح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بعد الاجتماع فقال: "إجراءات وقائية فيما خص الكورونا:

المادة الأولى: تتخذ التدابير والإجراءات الوقائية في بعض القطاعات على النحو التالي:

بهدف السيطرة على انتشار الوباء والتأكد من حسن وصحة التدابير الوقائية المعتمدة وتبعًا للواقع الذي يوجب إعادة إقفال بعض القطاعات ابتداءً من 28-7-2020 ولغاية 10-8-2020 ضمنًا يقتضي وضمن هذه المدة التقيد بما يأتي:

إقفال الحانات والملاهي الليلية

إلغاء السباقات الرياضية

إقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية على أنواعها

إقفال الأسواق الشعبية، )سوق الأحد، سوق الجمعة، سوق الإثنين(،

ملاهي الأطفال الخارجية والداخلية

الحدائق العامة

الأرصفة البحرية والشواطئ العامة

إلغاء المناسبات الدينية على اختلافها

إغلاق المسابح الداخلية في الأندية الرياضية ووقف حلقات التدريب في تلك الأندية (الأندية ستبقى مفتوحة فيما خص الآلات)

إلغاء جميع السهرات والحفلات على أنواعها

التواصل مع جميع المراجع الدينية لإغلاق دور العبادة

على كافة المطاعم والمقاهي الإلتزام بنسبة 50 في المئة من قدرتها الإستيعابية التشغيليىة

إغلاق صالات المسارح والسينما

الطلب إلى جميع المواطنين البالغة أعمارهم 65 سنة وما فوق ملازمة منازلهم وعدم الإختلاط

تخفيض الطاقة الإستيعابية لوسائل النقل بنسبة 50 في المئة

المادة الثانية: تتخذ الإجراءات الوقائية في المرافئ الحدودية على النحو التالي:

من 31-7- 2020 على جميع الوافدين إلى لبنان وجوب إبرازهم نتيجة فحص بي سي آر سلبية لا تقل مدتها عن 96 ساعة، أي 4 أيام من تاريخ السفر وذلك قبل حصولهم على بطاقة الصعود إلى الطائرة

من 28-7-2020 على جميع الوافدين إلى لبنان من البلدان التي تشهد نسبة إصابات منخفضة وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا لفحص بي سي آر ومن ثم إلى العزل المنزلي لمدة أقصاها 48 ساعة وذلك لحين صدور نتيجة فحص بس سي آر

من28-7-2010 على جميع الوافدين إلى لبنان من بعض البلدان التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا لفحص بي سي آر ومن ثم إلى العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لهذه الغاية لمدة أقصاها 48 ساعة وعلى نفقتهم الخاصة، وذلك لحين صدور نتيجة فحص بي سي آر على أن يصار خلال هذه المدة إلى تحديد اسم المختبر وموعد فحص بي سي آر الثاني الذي سينفذه بعد 72 ساعة من قبل وزارة الصحة العامة، وتتولى وزارة الداخلية والبلديات التتبع وتعبئة المعلومات اللازمة الخاصة بكل حالة وإلزامهم بتحميل التطبيق الخاص المعد لمتابعة أوضاع الوافدين في مواجهة الكورونا،



المادة الثالثة: تتخذ التدابير الوقائية العامة على النحو التالي: تقفل من 30-7-2020 ولغاية 3-8-2020ضمناً كما من 6-8-2020 ولغاية 10-8-2020 ضمنًا البلاد بشكل كامل- المؤسسات الخاصة والأسواق، والشركات التجارية، القطاعين التربوي والمصرفي، وتمنع كافة التجمعات على اختلافها ويستثنى من هذا الإقفال المؤسسات الإستشفائية والصحية والغذائية والأمنية والعسكرية وقطاع الدواء والصناعة والزراعة والإعلام والمرافئ البحرية والبرية والجوية، والمؤسسات العامة والبلديات وفقًا لجداول مناوبة تصدر عن الوزير المختص".