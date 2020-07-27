هذا ما كشفه وزير الداخلية عن الإقفال بسبب الكورونا

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أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي من السراي الحكومي، بعد إجتماع لجنة متابعة وباء كورونا، أنه "بهدف السيطرة على إنتشار فيروس كورونا قررنا ابتداءا من 28 تموز لغاية 10 آب إقفال الحانات الليلية ومراكز الصلاة ومراكز الالعاب الرياضية والاسواق الشعبية وإلغاء المناسبات الدينية والحفلات والسهرات على انواعها وعلى كافة المطاعم الالتزام بنسبة 50 في المئة من قدرتها الاستيعابية".



وأشار فهمي إلى أنه "على جميع الوافدين من البلدان التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة، أن يخضعوا لفحص الـPCR ومن ثم إلى العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لهذه الغاية لمدة اقصاها 48 ساعة على نفقتهم الخاصة لحين ظهور نتائج الـPCR".



وأضاف، "تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل الى 50 في المئة وعلى جميع الوافدين الى لبنان ابراز نتيجة فحص الـpcr لا يقل تاريخ اجرائها عن 4 أيام".