عاجل - حزب الله يستهدف آلية إسرائيلية في مزارع شبعا واشتباكات!

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أفادت قناة "الجديد"، عن استهداف آلية إسرائيلية ترافقها قوة في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا.



من جهتها، أشارت وسائل اعلام اسرائيلية، إلى أنّ خلية من حزب الله فتحت النار نحو قوة من الجيش الاسرائيلي.



وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه "تم تلقي تقرير عن حادث أمني في جبل روس (مزارع شبعا) على الحدود مع لبنان".



وأفادت "القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي"، عن تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل الشمالية، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية على محيط موقع جبل الروس في أعالي مرتفعات كفرشوبا.



هذا وطلب الجيش الإسرائيلي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من المستوطنين البقاء في المنازل والامتناع من استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية. وأعلن الاستنفار على طول الحدود مع لبنان بما يشمل كريات شمونة.