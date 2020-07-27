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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي مترافقة بأجواء رطبة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى الحرارة معدلها الوسطي لشهر تموز (24 و32 درجة مئوية في الظل).

تحذر المصلحة من خطر اندلاع الحرائق فى الاماكن الحرجية وتنصح عدم التعرض الطويل لأشعة الشمس والاكثار من شرب المياه.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل تزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في الداخل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 21 الى 31 درجة، في الداخل من 23 الى 42 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,46 وساعة غروب الشمس: 19,42