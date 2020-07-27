سفير ايران في لبنان: لا اعتقد ان الكيان الاسرائيلي في وضع يسمح له بارتكاب الحماقات تجاه لبنان

A + A -

اشار السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، في تصريح له بعد لقائه المفتي عبداللطيف دريان أن "المساعدات الايرانية تجاه لبنان تشمل كل ابناء الشعب اللبناني بكل اطيافه وطوائفه، ونقف الى جانب الجميع وفي هذا اللقاء كان هناك تأكيد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية والاسلامية".

واكد أنه "في ظل الظروف السائدة، لبنان بأمس الحاجة الى التمسك بالوحدة الوطنية وايضا نحن بحاجة الى تجلي الوحدة على مستوى العالم الاسلامي".

وردا على سؤال، عن احتمال شن حرب اسرائيلية على لبنان، أجاب :"لا اعتقد ان الكيان الاسرائيلي في وضع يسمح له بارتكاب الحماقات تجاه لبنان، والعدو لا يمكن ان ينسى الهزيمة التي لحقت به في حرب تموز 2006 واذا ارتكب اي مغامرة سيكون هناك ضربة قاسية في انتظاره"، معتبرا أن "محور المقاومة اقوى من اي وقت مضى وهناك المزيد من الانتصارات امام المحور".

وختم بالقول :"الحياد هو شأن لبناني خاص ونعتقد ان كل الافكار ينبغي ان تصب في مجال ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية".