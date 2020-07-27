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اليكم جدول أعمال مجلس الوزراء غداً

27
JULY
2020
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تُعقد غداً جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري عند الساعة 11:00 من قبل الظهر، على ان يسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. ومن المقرّر استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

أما أبرز بنود جدول اعمال الجلسة، فهي:

- عرض وزيرة المالية لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي.

- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية).

- اقتراح قانون يرمي الى رفع السرّية المصرفية.

- مشروع قانون يرمي الى إعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.

- تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية (على سبيل التسوية).

- عرض وزارة المالية موضوع اعفاء مساكن القضاة من ضريبة الاملاك المبنية بصورة دائمة ومستمرة.

- طلب وزارة المالية الموافقة على نقل اعتماد بقيمة 38,260,000 ليرة لبنانية من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2020 (رواتب الموظفين الدائمين وتعويضات عائلية).

الموافقة على:

أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية.

ب- طلب الهيئة العليا للاغاثة تحويل مبلغ 63 مليار ليرة لبنانية من اصل سلفة الخزينة المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية.

- طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة «اعداد التكاليف الضريبية اللازمة» الواردة في البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 22/8/2019 المتعلق بتمثيل الدولة اللبنانية في قصر آل فتوش.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية (استحداث بنود فرعية محلية للمحضرات الغذائية المعدة كأبدال اجبان بأنواعها المختلفة.

- مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.

- عرض لتطور عمل لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ مشروع تأهيل مواقع مقالع شركات الترابة.

- مشروع مرسوم يرمي الى انشاء ثلاث دوائر في ملاك وزارة الاعلام: دائرة المعلوماتية، دائرة الاعلام الالكتروني والرقمي ودائرة التواصل والحوار.

- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرّب الضريبي وتفويض الوزير بالتوقيع عليها.

 

تُعقد غداً جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري عند الساعة 11:00 من قبل الظهر، على ان يسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. ومن المقرّر استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

 

أما أبرز بنود جدول اعمال الجلسة، فهي:

 

- عرض وزيرة المالية لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي.

- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية).

 

- اقتراح قانون يرمي الى رفع السرّية المصرفية.

- مشروع قانون يرمي الى إعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.

 

- تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية (على سبيل التسوية).

- عرض وزارة المالية موضوع اعفاء مساكن القضاة من ضريبة الاملاك المبنية بصورة دائمة ومستمرة.

 

- طلب وزارة المالية الموافقة على نقل اعتماد بقيمة 38,260,000 ليرة لبنانية من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2020 (رواتب الموظفين الدائمين وتعويضات عائلية).

 

الموافقة على:

 

أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية.

 

ب- طلب الهيئة العليا للاغاثة تحويل مبلغ 63 مليار ليرة لبنانية من اصل سلفة الخزينة المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية.

 

- طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة «اعداد التكاليف الضريبية اللازمة» الواردة في البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 22/8/2019 المتعلق بتمثيل الدولة اللبنانية في قصر آل فتوش.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية (استحداث بنود فرعية محلية للمحضرات الغذائية المعدة كأبدال اجبان بأنواعها المختلفة.

 

- مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.

- عرض لتطور عمل لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ مشروع تأهيل مواقع مقالع شركات الترابة.

 

- مشروع مرسوم يرمي الى انشاء ثلاث دوائر في ملاك وزارة الاعلام: دائرة المعلوماتية، دائرة الاعلام الالكتروني والرقمي ودائرة التواصل والحوار.

 

- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرّب الضريبي وتفويض الوزير بالتوقيع عليها.

 
 
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