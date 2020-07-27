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عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 تموز 2020

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 الديار: انتشار الكورونا سلبي لكنه اعطى صدمة ايجابية للبنانيين للوقاية والحذر... والوفيات نادرة

لا يجـب خنـق الـبـلد والـدولة «غـيـر مـقـصّرة» لكن تمـديـد المهل والمحـاكم ضـروري
لعدم اتخاذ قرارات انفعالية والخوف والذعر... الكورونا خرق المجلس النيابي والمهم الوقاية

 

 



الأخبار: «كورونا» خارج السيطرة؟
جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود | إسرائيل: ردّ حزب الله آت

 

 

 


نداء الوطن: هواجس مصرفية حيال "التدقيق الجنائي": توقيته الآن سيضاعف انعدام الثقة
"نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"

 

 

 


اللواء: خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
ذعر نيابي من غزو Covid-19.. وباريس تكشف نتائج زيارة لودريان: لا مساعدات لطبقة فاسدة

 

 

 


النهار: لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين

 

 

 


الجمهورية: كورونا يستنفر الدولة لإجراءات جديدة

خيارات الإقفال مفتوحة

 

 

 

البناء: الأسبوع المقبل مرشح للمزيد من التصعيد على الحدود اللبنانيّة السوريّة مع فلسطين المحتلة

نتنياهو يحمّل لبنان وسورية مسؤوليّة أي ردّ... وقاسم يؤكد عزم المقاومة عليه / كورونا يجتاح الخطوط الحمر... ومطالبات بإقفال أسبوعين... والقرار الثلاثاء

 

 

 

the daily star: Israeli drone crashes in Lebanon as tensions boil

 

 

 


l'orient le jour: « Le Liban frôle le désastre », met en garde Walid Ammar

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